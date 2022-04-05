Депутат Госдумы исключил переговоры Путина с Зеленским после Бучи

05 апреля 2022 в 15:00 Размер текста - 17 +

По мнению депутата Госдумы, Владимир Зеленский сработал на опережение, сказав, что встречи с президентом России может и не быть Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После фейковой операции в Буче со стороны украинских военных, украинский президент Владимир Зеленский понимает, что российская сторона не сядет с ним за стол переговоров. Такое мнение выразил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий. «Понятно, что ни один нормальный руководитель с Зеленским [президент Украины Владимир Зеленский] за стол переговоров не сядет, и он это понимает. Он понимает, что послушал своих западных кураторов. Теперь понятно, что [президент России Владимир] Путин никогда за стол переговоров не сядет. Зеленский сработал на опережение, сказав, что такой встречи может и не быть. А еще лучше, если бы Зеленский подал в отставку и уехал — на Украине было бы спокойнее», — передает слова Водолацкого News.ru. Ранее в СМИ опубликовали видео с кадрами трупов, снятое украинскими радикалами в городе Буче. Создатели ролика сообщили, что российские военные якобы убивали мирных жителей города. Позднее в Минобороны России опровергли подлинность видео, назвав его фейком и очередной провокацией, поддерживаемой западными СМИ. Позже президент Украины Владимир Зеленский сказал в эфире украинского телевидения, что допускает, что встречи с президентом России Владимиром Путиным не будет. Ранее стороны на фоне спецоперации, которую проводит Россия на Украине, проводили переговоры по урегулированию конфликта. Пока стороны не пришли к общему решению. Украинская делегация заявляла, что согласовывает действия с западными партнерами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

После фейковой операции в Буче со стороны украинских военных, украинский президент Владимир Зеленский понимает, что российская сторона не сядет с ним за стол переговоров. Такое мнение выразил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий. «Понятно, что ни один нормальный руководитель с Зеленским [президент Украины Владимир Зеленский] за стол переговоров не сядет, и он это понимает. Он понимает, что послушал своих западных кураторов. Теперь понятно, что [президент России Владимир] Путин никогда за стол переговоров не сядет. Зеленский сработал на опережение, сказав, что такой встречи может и не быть. А еще лучше, если бы Зеленский подал в отставку и уехал — на Украине было бы спокойнее», — передает слова Водолацкого News.ru. Ранее в СМИ опубликовали видео с кадрами трупов, снятое украинскими радикалами в городе Буче. Создатели ролика сообщили, что российские военные якобы убивали мирных жителей города. Позднее в Минобороны России опровергли подлинность видео, назвав его фейком и очередной провокацией, поддерживаемой западными СМИ. Позже президент Украины Владимир Зеленский сказал в эфире украинского телевидения, что допускает, что встречи с президентом России Владимиром Путиным не будет. Ранее стороны на фоне спецоперации, которую проводит Россия на Украине, проводили переговоры по урегулированию конфликта. Пока стороны не пришли к общему решению. Украинская делегация заявляла, что согласовывает действия с западными партнерами.