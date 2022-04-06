Фермеров США возмутил рост цен после антироссийских санкций

Американские фермеры сообщили о значительном росте цен на продукты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Введение санкций против России привело к резкому росту цен на продукты в США. Об этом пишет агентство Ruptly со ссылкой на интервью с фермерами штата Арканзас.

«Стоимость жизни стала выше, поэтому нам нужно найти способ компенсировать это для наших сотрудников. Когда они идут в продуктовый магазин сегодня, продукты там стоят на 30% дороже, чем в прошлом году», — сообщил фермер Мэтт Майлз.

«Это влияет на нас. Цены на ресурсы выросли более чем в два раза, а цены на наши товары хоть и выросли, но не так сильно», — отметил фермер Лайл Грант.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты мирных жителей Донбасса от геноцида. В США осудили начало спецоперации и ввели против России экономические санкции. Владимир Путин отметил, что цель санкций — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях».