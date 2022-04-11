Экономист Воронкова: США не смогут отменить отказ от доллара

12 апреля 2022 в 05:52 Размер текста - 17 +

США ничего не смогут сделать с мировой тенденцией на отказ от доллара, считает Елена Воронкова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США не в состоянии отменить мировую тенденцию на отказ от американского доллара. Об этом заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова. Отказ от доллара сопровождается усилением конкурентной борьбы и вызывает сопротивление крупнейших экономик мира, которые используют меры экономического и неэкономического давления на растущие экономики, манипулируя валютными механизмами, заявила Елена Воронкова агентству «Прайм». «Санкционная заморозка зарубежных государственных активов Российской Федерации — очередное подтверждение этого», — подчеркнула эксперт. Она также отметила, что Центробанк РФ и центральные банки других стран увеличивают свои вложения в другие валюты. «То есть в мировой экономике явно наблюдается тренд на валютную многополярность», — резюмировала экономист. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Из-за этих последствий внутри западного сообщества нет единства продолжения этой линии: например, Венгрия блокирует новый пакет европейских санкции, ряд стран высказывает активное недовольство ситуацией на энергетическом рынке. Рейтинг президента США Джо Байдена снизился до исторического минимума: согласно опросу Ipsos, проведенному 20—21 марта, он составил 40% против 44% в феврале 2022 года. Антирейтинг Байдена растет: в феврале его деятельность не одобрял 51% населения, в марте — уже 54%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

США не в состоянии отменить мировую тенденцию на отказ от американского доллара. Об этом заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова. Отказ от доллара сопровождается усилением конкурентной борьбы и вызывает сопротивление крупнейших экономик мира, которые используют меры экономического и неэкономического давления на растущие экономики, манипулируя валютными механизмами, заявила Елена Воронкова агентству «Прайм». «Санкционная заморозка зарубежных государственных активов Российской Федерации — очередное подтверждение этого», — подчеркнула эксперт. Она также отметила, что Центробанк РФ и центральные банки других стран увеличивают свои вложения в другие валюты. «То есть в мировой экономике явно наблюдается тренд на валютную многополярность», — резюмировала экономист. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Из-за этих последствий внутри западного сообщества нет единства продолжения этой линии: например, Венгрия блокирует новый пакет европейских санкции, ряд стран высказывает активное недовольство ситуацией на энергетическом рынке. Рейтинг президента США Джо Байдена снизился до исторического минимума: согласно опросу Ipsos, проведенному 20—21 марта, он составил 40% против 44% в феврале 2022 года. Антирейтинг Байдена растет: в феврале его деятельность не одобрял 51% населения, в марте — уже 54%.