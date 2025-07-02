В Армении объяснили обыски в офисе компании Карапетяна

СК Армении проводит обыски в офисе Карапетяна по делу об отмывании денег
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Представители Карапетяна не прокомментировали обыски
Представители Карапетяна не прокомментировали обыски Фото:
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Следственный комитет Армении проводит обыски в ереванском офисе компании «Ташир Групп», принадлежащей Самвелу Карапетяну, в связи с расследованием по фактам возможного отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. Об этом сообщили в пресс-службе СК. 

«В головном офисе „Ташир Групп“ проводятся неотложные следственные действия в рамках расследования уголовного дела, возбужденного главным управлением по расследованию преступлений в сфере экономики СК», — объяснили агентству РИА Новости в СК. Там уточнили, что дело возбуждено по признакам легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, а также уклонения от уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей в особо крупном размере. Представители защиты Карапетяна на текущий момент не предоставили комментариев по этому поводу.

Карапетяну 18 июня предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти в Армении. Он, в свою очередь, заявил, что останется верен своим принципам, передает «360.ru». Кроме того, премьер-министр Никол Пашинян пригрозил увольнениями и судом сотрудникам принадлежащей Карапетяну компании «Электросети Армении» за политическую активность после его ареста.

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Следственный комитет Армении проводит обыски в ереванском офисе компании «Ташир Групп», принадлежащей Самвелу Карапетяну, в связи с расследованием по фактам возможного отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. Об этом сообщили в пресс-службе СК.  «В головном офисе „Ташир Групп“ проводятся неотложные следственные действия в рамках расследования уголовного дела, возбужденного главным управлением по расследованию преступлений в сфере экономики СК», — объяснили агентству РИА Новости в СК. Там уточнили, что дело возбуждено по признакам легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, а также уклонения от уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей в особо крупном размере. Представители защиты Карапетяна на текущий момент не предоставили комментариев по этому поводу. Карапетяну 18 июня предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти в Армении. Он, в свою очередь, заявил, что останется верен своим принципам, передает «360.ru». Кроме того, премьер-министр Никол Пашинян пригрозил увольнениями и судом сотрудникам принадлежащей Карапетяну компании «Электросети Армении» за политическую активность после его ареста.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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