В Армении объяснили обыски в офисе компании Карапетяна

Следственный комитет Армении проводит обыски в ереванском офисе компании «Ташир Групп», принадлежащей Самвелу Карапетяну, в связи с расследованием по фактам возможного отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. Об этом сообщили в пресс-службе СК.
«В головном офисе „Ташир Групп“ проводятся неотложные следственные действия в рамках расследования уголовного дела, возбужденного главным управлением по расследованию преступлений в сфере экономики СК», — объяснили агентству РИА Новости в СК. Там уточнили, что дело возбуждено по признакам легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, а также уклонения от уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей в особо крупном размере. Представители защиты Карапетяна на текущий момент не предоставили комментариев по этому поводу.
Карапетяну 18 июня предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти в Армении. Он, в свою очередь, заявил, что останется верен своим принципам, передает «360.ru». Кроме того, премьер-министр Никол Пашинян пригрозил увольнениями и судом сотрудникам принадлежащей Карапетяну компании «Электросети Армении» за политическую активность после его ареста.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.