В Роспотребнадзоре сообщили о создании новой детской вакцины

12 апреля 2022 в 08:15 Размер текста - 17 +

В ближайшее время планируется провести доклинические исследования вакцины Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Ростовской области создают новую вакцину для профилактики ротавирусной инфекции у детей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. «В настоящее время сотрудниками ФБУН РостовНИИ микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора ведется разработка отечественного вакцинного препарата для иммунопрофилактики ротавирусной инфекции у детей. В ближайшее время планируется проведение доклинических исследований», — указано на сайте ведомства. Разработка и выпуск этой вакцины будет иметь большое значения для импортозамещения и экспорта в дружественные страны, отметили в Роспотребнадзоре. Сообщается, что в мире ротавирусная инфекция занимает ведущее место среди диарейных болезней у детей. Эксперты Всемирной организации здравоохранения считают, что нужно ввести вакцинацию от ротавируса в иностранные Национальные календари профилактических прививок. Сейчас используются зарубежные препараты «РотаТек» и «Ротарикс». Ранее в Минздраве РФ сообщили, что хотят расширить национальный календарь вакцинации. Предлагается включить в список обязательных еще четыре прививки. Среди них препараты от ветряной оспы, ротавирусной, папилломавирусной и менингококковой инфекций. Заражение ротавирусом может произойти через загрязненную воду, немытые руки, воздушно-капельным путем, цитирует телеканал 360 врача-терапевта Павла Прокина. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

В Ростовской области создают новую вакцину для профилактики ротавирусной инфекции у детей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. «В настоящее время сотрудниками ФБУН РостовНИИ микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора ведется разработка отечественного вакцинного препарата для иммунопрофилактики ротавирусной инфекции у детей. В ближайшее время планируется проведение доклинических исследований», — указано на сайте ведомства. Разработка и выпуск этой вакцины будет иметь большое значения для импортозамещения и экспорта в дружественные страны, отметили в Роспотребнадзоре. Сообщается, что в мире ротавирусная инфекция занимает ведущее место среди диарейных болезней у детей. Эксперты Всемирной организации здравоохранения считают, что нужно ввести вакцинацию от ротавируса в иностранные Национальные календари профилактических прививок. Сейчас используются зарубежные препараты «РотаТек» и «Ротарикс». Ранее в Минздраве РФ сообщили, что хотят расширить национальный календарь вакцинации. Предлагается включить в список обязательных еще четыре прививки. Среди них препараты от ветряной оспы, ротавирусной, папилломавирусной и менингококковой инфекций. Заражение ротавирусом может произойти через загрязненную воду, немытые руки, воздушно-капельным путем, цитирует телеканал 360 врача-терапевта Павла Прокина.