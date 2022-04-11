11 апреля 2022

В Роспотребнадзоре сообщили о создании новой детской вакцины

© Служба новостей «URA.RU»
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В ближайшее время планируется провести доклинические исследования вакцины Фото:

В Ростовской области создают новую вакцину для профилактики ротавирусной инфекции у детей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«В настоящее время сотрудниками ФБУН РостовНИИ микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора ведется разработка отечественного вакцинного препарата для иммунопрофилактики ротавирусной инфекции у детей. В ближайшее время планируется проведение доклинических исследований», — указано на сайте ведомства.

Разработка и выпуск этой вакцины будет иметь большое значения для импортозамещения и экспорта в дружественные страны, отметили в Роспотребнадзоре. Сообщается, что в мире ротавирусная инфекция занимает ведущее место среди диарейных болезней у детей. Эксперты Всемирной организации здравоохранения считают, что нужно ввести вакцинацию от ротавируса в иностранные Национальные календари профилактических прививок. Сейчас используются зарубежные препараты «РотаТек» и «Ротарикс».

Ранее в Минздраве РФ сообщили, что хотят расширить национальный календарь вакцинации. Предлагается включить в список обязательных еще четыре прививки. Среди них препараты от ветряной оспы, ротавирусной, папилломавирусной и менингококковой инфекций. Заражение ротавирусом может произойти через загрязненную воду, немытые руки, воздушно-капельным путем, цитирует телеканал 360 врача-терапевта Павла Прокина.

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В Ростовской области создают новую вакцину для профилактики ротавирусной инфекции у детей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. «В настоящее время сотрудниками ФБУН РостовНИИ микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора ведется разработка отечественного вакцинного препарата для иммунопрофилактики ротавирусной инфекции у детей. В ближайшее время планируется проведение доклинических исследований», — указано на сайте ведомства. Разработка и выпуск этой вакцины будет иметь большое значения для импортозамещения и экспорта в дружественные страны, отметили в Роспотребнадзоре. Сообщается, что в мире ротавирусная инфекция занимает ведущее место среди диарейных болезней у детей. Эксперты Всемирной организации здравоохранения считают, что нужно ввести вакцинацию от ротавируса в иностранные Национальные календари профилактических прививок. Сейчас используются зарубежные препараты «РотаТек» и «Ротарикс». Ранее в Минздраве РФ сообщили, что хотят расширить национальный календарь вакцинации. Предлагается включить в список обязательных еще четыре прививки. Среди них препараты от ветряной оспы, ротавирусной, папилломавирусной и менингококковой инфекций. Заражение ротавирусом может произойти через загрязненную воду, немытые руки, воздушно-капельным путем, цитирует телеканал 360 врача-терапевта Павла Прокина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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