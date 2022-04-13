Жириновского лишат мандата депутата спустя неделю после смерти

В Госдуму внесен проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий умершего лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщается на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
«Принято решение включить проект постановления Госдумы „О досрочном прекращении полномочий депутата Госдумы Жириновского Владимира Вольфовича“ в проект порядка работы заседания ГД 19 апреля», — говорится в документе. Уточняется, что такое решение принято в связи со смертью лидера ЛДПР.
Жириновский находился в больнице с 9 февраля, у него был диагностирован коронавирус, пишет «Ридус». Он скончался 6 апреля на 76-м году жизни. Временно исполнять обязанности лидера ЛДПР будет Леонид Слуцкий, напоминает «Национальная служба новостей».
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В Госдуму внесен проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий умершего лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщается на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. «Принято решение включить проект постановления Госдумы „О досрочном прекращении полномочий депутата Госдумы Жириновского Владимира Вольфовича“ в проект порядка работы заседания ГД 19 апреля», — говорится в документе. Уточняется, что такое решение принято в связи со смертью лидера ЛДПР. Жириновский находился в больнице с 9 февраля, у него был диагностирован коронавирус, пишет «Ридус». Он скончался 6 апреля на 76-м году жизни. Временно исполнять обязанности лидера ЛДПР будет Леонид Слуцкий, напоминает «Национальная служба новостей».