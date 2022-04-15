Депутат ГД придумал, как назвать призывы Зеленского к Байдену. «Обращение подлеца к сумасшедшему»

16 апреля 2022 в 07:42 Размер текста - 17 +

Адальби Шхагошев считает, что своими заявлениями Владимир Зеленский «переходит красную черту» Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Обращение президента Украины Владимира Зеленского к лидеру США Джо Байдену с просьбой признать Россию «страной-спонсором терроризма» — призыв «подлеца к сумасшедшему». Об этом заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев. «Это обращение подлеца к сумасшедшему. Зеленский обращается к президенту страны, которая создала и взрастила „Аль-Каиду“ (запрещена в РФ), убила миллион иракцев, повесила Саддама Хуссейна, сказав, что там химоружие, и весь мир об этом знает; разгромила Ливию, оставила Афганистан в руках Талибана (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) и бежала оттуда», — заявил РИА «Новости» Адальби Шхагошев. По его словам, США делает все для того, чтобы во всем мире были войны. Он считает, что Зеленский своими заявлениями «покушается на святое» и «переходит красную черту». По его мнению, Россия годами боролась с международным терроризмом, «и главное — предотвратила создание террористического государства в Сирии, впервые в современной истории», — заключил парламентарий. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с Джо Байденом попросил США признать Россию «государством-спонсором терроризма». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Обращение президента Украины Владимира Зеленского к лидеру США Джо Байдену с просьбой признать Россию «страной-спонсором терроризма» — призыв «подлеца к сумасшедшему». Об этом заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев. «Это обращение подлеца к сумасшедшему. Зеленский обращается к президенту страны, которая создала и взрастила „Аль-Каиду“ (запрещена в РФ), убила миллион иракцев, повесила Саддама Хуссейна, сказав, что там химоружие, и весь мир об этом знает; разгромила Ливию, оставила Афганистан в руках Талибана (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) и бежала оттуда», — заявил РИА «Новости» Адальби Шхагошев. По его словам, США делает все для того, чтобы во всем мире были войны. Он считает, что Зеленский своими заявлениями «покушается на святое» и «переходит красную черту». По его мнению, Россия годами боролась с международным терроризмом, «и главное — предотвратила создание террористического государства в Сирии, впервые в современной истории», — заключил парламентарий. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с Джо Байденом попросил США признать Россию «государством-спонсором терроризма».