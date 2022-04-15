WP: Зеленский просит Байдена признать РФ «спонсором терроризма»

16 апреля 2022 в 01:07 Размер текста - 17 +

Президент Украины Владимир Зеленский попросил американского лидера Джо Байдена признать Россию «спонсором терроризма». Об этом сообщает газета The Washington Post. Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с Джо Байденом попросил США признать Россию «государством-спонсором терроризма», рассказали источники газеты, знакомые с ходом разговора. Кроме того, американский президент отметил, что готов изучить предложения по усилению давления на Москву. В статье отмечается, что Вашингтон воздерживался от принятия такой меры против СССР во время холодной войны. Также подчеркивается, что признание «спонсором терроризма» является одной из самых мощных санкций в арсенале США. Ограничение может создать последствия для стран, которые продолжат сотрудничать с РФ, заморозить активы Москвы в США и ввести запрет на экспорт как коммерческого, так и военного характера, уточняют авторы статьи. В 2019 году американский сенат одобрил законопроект об объявлении РФ «спонсором терроризма». Предложения о признании РФ «спонсором терроризма» звучали и в 2020 году. В декабре 2021 года американские сенаторы США предложили превентивно объявить РФ «спонсором терроризма» в рамках поддержки Украины. В январе Конгресс США планировал рассмотреть возможность признания российского правительства «спонсором терроризма». Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также предложил ввести такую санкцию против РФ в марте. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России.