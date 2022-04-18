С могилы Жириновского украли ленту сына с трогательным посланием

С могилы скончавшегося лидера ЛДПР Владимира Жириновского украли ленту с надписью «Давай помиримся». По данным СМИ, ее оставил его сын Игорь Лебедев.
«Накануне на могиле Владимира Жириновского появился венок с трогательной надписью „Давай помиримся“. И якобы оставил старший сын политика Игорь Лебедев. Сейчас этот венок стоит без подписи», — сообщает «Комсомольская правда». Между отцом и сыном был затяжной конфликт по поводу кадровых назначений и политики партии, передает Life.
В конце марта появились слухи о смерти политика, однако в ЛДПР опровергли эту информацию. 6 апреля в официальном telegram-канале партии сообщили, что на 76-году жизни Жириновский умер. Он болел коронавирусом. 8 апреля он был похоронен на Новодевичьем кладбище.
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С могилы скончавшегося лидера ЛДПР Владимира Жириновского украли ленту с надписью «Давай помиримся». По данным СМИ, ее оставил его сын Игорь Лебедев. «Накануне на могиле Владимира Жириновского появился венок с трогательной надписью „Давай помиримся“. И якобы оставил старший сын политика Игорь Лебедев. Сейчас этот венок стоит без подписи», — сообщает «Комсомольская правда». Между отцом и сыном был затяжной конфликт по поводу кадровых назначений и политики партии, передает Life. В конце марта появились слухи о смерти политика, однако в ЛДПР опровергли эту информацию. 6 апреля в официальном telegram-канале партии сообщили, что на 76-году жизни Жириновский умер. Он болел коронавирусом. 8 апреля он был похоронен на Новодевичьем кладбище.