В Кремле рассказали о странностях в поведении делегации Украины

Россия передала Украине последние версии формулировок по переговорам, сообщил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Кремле удивлены тем, что президент Украины Владимир Зеленский не получил предложений России по переговорам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что все документы были переданы украинской делегации.

«Повторяю, последние версии наших формулировок были переданы оппонентам, украинской переговорной делегации. Дальше будем ждать ответа. Хотя мы слышали ответ Зеленского, что никаких текстов он не получал и не видел, что тоже вызывает вопросы — почему президенту не докладывают о наших вариантах текста», — сообщил Дмитрий Песков журналистам во время конференц-колла.

Пресс-секретарь отметил, что российская переговорная группа остается в прежнем составе. Москва также привлекает экспертов для сверки формулировок итогового документа.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ на Украине утром 24 февраля. Глава государства подчеркнул, что ее основная цель — помощь жителям Донбасса, которые восемь лет подвергались обстрелам со стороны Киева. Российская и украинская делегация провели несколько этапов переговоров о прекращении огня и мире. Москва передала Киеву проект документа об урегулировании ситуации, но Украина затягивает с ответом. Из-за этого Россия больше не доверяет украинским переговорщикам, заявила представитель МИД Мария Захарова. Россия, в свою очередь, настаивает на том, чтобы Беларусь участвовала в подписании документов по гарантиям безопасности Украины.

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