Чулпан Хаматова обрадовалась звонку «украинского посла». Артистка попалась пранкерам

04 мая 2022 в 20:09 Размер текста - 17 +

Чулпан Хаматова в новом пранке Вована и Лексуса заявила, что не может «оборвать связи» с Россией Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Народная артистка России Чулпан Хаматова обрадовалась звонку посла Украины в Литве Владимира Яценковского, которым с помощью нейросети притворились российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус). В разговоре они пригласил артистку на Украину для помощи стране. Как отметили пранкеры, Хаматова была обрадована звонку и предложению помочь Украине. «Подумаем, как это сделать, чтобы было эффективнее», — сказала артистка в разговоре с пранкерами. Видео опубликовано на rutube-канале Вована и Лексуса. На вопрос о том, может ли она оборвать связи с Россией, артистка ответила отрицательно. «Я звоню друзьям. Как можно оборвать связи с Россией? Это не только люди, которые начали спецоперацию. В России огромное количество порядочных людей», — отметила Хаматова. Помимо этого, артистка ответила на вопрос о том, будет ли работать в России. Как сообщают пранкеры, она сначала сказала — или оговорившись — «да», затем — «нет». В середине марта Хаматова заявила, что покинула Россию и не намерена возвращаться. Для дальнейшей жизни с детьми она выбрала Латвию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла заявил, что в России много талантов, так что уехавшие звезды не «сделают погоду». Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Народная артистка России Чулпан Хаматова обрадовалась звонку посла Украины в Литве Владимира Яценковского, которым с помощью нейросети притворились российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус). В разговоре они пригласил артистку на Украину для помощи стране. Как отметили пранкеры, Хаматова была обрадована звонку и предложению помочь Украине. «Подумаем, как это сделать, чтобы было эффективнее», — сказала артистка в разговоре с пранкерами. Видео опубликовано на rutube-канале Вована и Лексуса. На вопрос о том, может ли она оборвать связи с Россией, артистка ответила отрицательно. «Я звоню друзьям. Как можно оборвать связи с Россией? Это не только люди, которые начали спецоперацию. В России огромное количество порядочных людей», — отметила Хаматова. Помимо этого, артистка ответила на вопрос о том, будет ли работать в России. Как сообщают пранкеры, она сначала сказала — или оговорившись — «да», затем — «нет». В середине марта Хаматова заявила, что покинула Россию и не намерена возвращаться. Для дальнейшей жизни с детьми она выбрала Латвию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла заявил, что в России много талантов, так что уехавшие звезды не «сделают погоду».