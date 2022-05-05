TeamViewer прекращает работу в России из-за Украины

05 мая 2022 в 23:32 Размер текста - 17 +

Система удаленного доступа TeamViewer прекращает работу в России и Белоруссии Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Система удаленного доступа TeamViewer прекращает работу в России для того, чтобы поддержать Украину. Такая информация появилась в пресс-релизе на официальном сайте компании. «Мы решили полностью прекратить любую оставшуюся деловую активность в России и Беларуси. Помимо соблюдения всех международных санкций и немедленного прекращения нового бизнеса, мы также не продлеваем никаких контрактов с клиентами из России или Беларуси», — указано на сайте компании. Вместе с тем, указано, что существующие подписки будут действовать до окончания договора, однако продлить его в дальнейшем не представится возможным. При этом, TeamViewer заблокировал все нелицензионные соединения с Россией и Беларусью для невозможности использования программного обеспечения впоследствии. «Стремясь поддержать Украину, TeamViewer в настоящее время предлагает свои продукты всем организациям внутри страны бесплатно. Кроме того, TeamViewer пожертвовал более 750 000 евро организациям Красного Креста на гуманитарную помощь на местах», — отмечено на сайте. Ранее США и Евросоюз ввели масштабные экономические санкции против России из-за спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. После этого западные компании начали массово уходить с российского рынка. Глава организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов заявил, что необходимо национализировать компании, которые уходят из России. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Система удаленного доступа TeamViewer прекращает работу в России для того, чтобы поддержать Украину. Такая информация появилась в пресс-релизе на официальном сайте компании. «Мы решили полностью прекратить любую оставшуюся деловую активность в России и Беларуси. Помимо соблюдения всех международных санкций и немедленного прекращения нового бизнеса, мы также не продлеваем никаких контрактов с клиентами из России или Беларуси», — указано на сайте компании. Вместе с тем, указано, что существующие подписки будут действовать до окончания договора, однако продлить его в дальнейшем не представится возможным. При этом, TeamViewer заблокировал все нелицензионные соединения с Россией и Беларусью для невозможности использования программного обеспечения впоследствии. «Стремясь поддержать Украину, TeamViewer в настоящее время предлагает свои продукты всем организациям внутри страны бесплатно. Кроме того, TeamViewer пожертвовал более 750 000 евро организациям Красного Креста на гуманитарную помощь на местах», — отмечено на сайте. Ранее США и Евросоюз ввели масштабные экономические санкции против России из-за спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. После этого западные компании начали массово уходить с российского рынка. Глава организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов заявил, что необходимо национализировать компании, которые уходят из России.