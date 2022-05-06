Музей Победы введет санкции против Великобритании

06 мая 2022 в 15:53 Размер текста - 17 +

Санкции коснутся некоторых жителей Британии и СМИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Музей Победы готовит первый пакет санкций против ряда граждан и СМИ Великобритании. Такое решение принято в связи с распространением ими дезинформации о спецоперации РФ на Украине и искажении исторической правды о Второй Мировой войне. Об этом URA.RU сообщили в Музее Победы. «Ограничения планируется ввести в связи с тем, что они способствуют искажению исторической правды об итогах Второй мировой войны и героической роли народов СССР в победе над нацизмом, а также распространяют дезинформацию о спецоперации Вооруженных сил России на Украине», — сообщили в пресс-службе музея Победы. Санкции, в частности, предполагают введение ограничений на съемки экспозиций и выставок Музея Победы некоторым британским СМИ, а ряду граждан Великобритании будет запрещено посещение музея и его филиалов. Более подробная информация о санкциях против Британии будет опубликована на официальном сайте музея. Запад уже несколько лет пытается пересмотреть итоги Второй Мировой войны. В 2019 году в Европарламенте обвинили Россию в искажении исторических фактов и ведении «информационной войны с целью разделить Европу», пишет RT. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Музей Победы готовит первый пакет санкций против ряда граждан и СМИ Великобритании. Такое решение принято в связи с распространением ими дезинформации о спецоперации РФ на Украине и искажении исторической правды о Второй Мировой войне. Об этом URA.RU сообщили в Музее Победы. «Ограничения планируется ввести в связи с тем, что они способствуют искажению исторической правды об итогах Второй мировой войны и героической роли народов СССР в победе над нацизмом, а также распространяют дезинформацию о спецоперации Вооруженных сил России на Украине», — сообщили в пресс-службе музея Победы. Санкции, в частности, предполагают введение ограничений на съемки экспозиций и выставок Музея Победы некоторым британским СМИ, а ряду граждан Великобритании будет запрещено посещение музея и его филиалов. Более подробная информация о санкциях против Британии будет опубликована на официальном сайте музея. Запад уже несколько лет пытается пересмотреть итоги Второй Мировой войны. В 2019 году в Европарламенте обвинили Россию в искажении исторических фактов и ведении «информационной войны с целью разделить Европу», пишет RT.