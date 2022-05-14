Пушков обвинил Запад в дестабилизации рынка продовольствия

15 мая 2022 в 06:14 Размер текста - 17 +

Политика Запада привела к дестабилизации рынка продовольствия, считает Алексей Пушков Фото: Антон Белицкий © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Санкции западных стран против РФ привели к глобальной экономической дестабилизации, если такие ограничения коснутся Китая, то мировая экономика обвалится и Западу не удастся «спастись от этого обрушения». Такое мнение высказал сенатор от Пермского края Алексей Пушков. «Санкционная война Запада против одной из ключевых держав современного мира уже привела к глобальной дестабилизации рынка продовольствия и энергоресурсов. И это — во многом неожиданное для самого Запала следствие той самой глобализации, которую они так активно навязывали миру через вестернизацию и американизацию, не заметив, однако, что и сами начали сильно зависеть от нее», — написал сенатор Пушков в своем telegram-канале. Он считает, что, если санкции Запада коснутся Китая «с его гигантским ВВП и большей, чем у США долей мировой торговли», то мировая экономика обвалится. При таких обстоятельствах у Запада не получится «спастись от этого обрушения», — добавил Пушков. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против РФ масштабные санкции из-за спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имели негативный эффект и для западных стран. Так, были нарушены системы расчетов и логистики, разрушены кооперационные связи и выросла инфляция. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Санкции западных стран против РФ привели к глобальной экономической дестабилизации, если такие ограничения коснутся Китая, то мировая экономика обвалится и Западу не удастся «спастись от этого обрушения». Такое мнение высказал сенатор от Пермского края Алексей Пушков. «Санкционная война Запада против одной из ключевых держав современного мира уже привела к глобальной дестабилизации рынка продовольствия и энергоресурсов. И это — во многом неожиданное для самого Запала следствие той самой глобализации, которую они так активно навязывали миру через вестернизацию и американизацию, не заметив, однако, что и сами начали сильно зависеть от нее», — написал сенатор Пушков в своем telegram-канале. Он считает, что, если санкции Запада коснутся Китая «с его гигантским ВВП и большей, чем у США долей мировой торговли», то мировая экономика обвалится. При таких обстоятельствах у Запада не получится «спастись от этого обрушения», — добавил Пушков. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против РФ масштабные санкции из-за спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имели негативный эффект и для западных стран. Так, были нарушены системы расчетов и логистики, разрушены кооперационные связи и выросла инфляция.