Санкции западных стран против РФ привели к глобальной экономической дестабилизации, если такие ограничения коснутся Китая, то мировая экономика обвалится и Западу не удастся «спастись от этого обрушения». Такое мнение высказал сенатор от Пермского края Алексей Пушков.
«Санкционная война Запада против одной из ключевых держав современного мира уже привела к глобальной дестабилизации рынка продовольствия и энергоресурсов. И это — во многом неожиданное для самого Запала следствие той самой глобализации, которую они так активно навязывали миру через вестернизацию и американизацию, не заметив, однако, что и сами начали сильно зависеть от нее», — написал сенатор Пушков в своем telegram-канале.
Он считает, что, если санкции Запада коснутся Китая «с его гигантским ВВП и большей, чем у США долей мировой торговли», то мировая экономика обвалится. При таких обстоятельствах у Запада не получится «спастись от этого обрушения», — добавил Пушков.
Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против РФ масштабные санкции из-за спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имели негативный эффект и для западных стран. Так, были нарушены системы расчетов и логистики, разрушены кооперационные связи и выросла инфляция.
Санкции западных стран против РФ привели к глобальной экономической дестабилизации, если такие ограничения коснутся Китая, то мировая экономика обвалится и Западу не удастся «спастись от этого обрушения». Такое мнение высказал сенатор от Пермского края Алексей Пушков. «Санкционная война Запада против одной из ключевых держав современного мира уже привела к глобальной дестабилизации рынка продовольствия и энергоресурсов. И это — во многом неожиданное для самого Запала следствие той самой глобализации, которую они так активно навязывали миру через вестернизацию и американизацию, не заметив, однако, что и сами начали сильно зависеть от нее», — написал сенатор Пушков в своем telegram-канале. Он считает, что, если санкции Запада коснутся Китая «с его гигантским ВВП и большей, чем у США долей мировой торговли», то мировая экономика обвалится. При таких обстоятельствах у Запада не получится «спастись от этого обрушения», — добавил Пушков. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против РФ масштабные санкции из-за спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имели негативный эффект и для западных стран. Так, были нарушены системы расчетов и логистики, разрушены кооперационные связи и выросла инфляция.