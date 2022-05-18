Депутат Бессараб назвала сумму для индексации пенсий работающим

18 мая 2022 в 18:11 Размер текста - 17 +

Более 600 миллиардов рублей нужно ежегодно, чтобы сравнять выплаты работающих и неработающих пенсионеров Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Для принятия закона об индексации страховых пенсий работающих пенсионеров и получении ими увеличенных выплат без расторжения трудовых договоров государству ежегодно необходимо выделять более 600 миллиардов рублей. В бюджета пока этих денег нет. Об этом в беседе с URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева предложила к рассмотрению проект о внесении поправок, касающихся индексации страховых пенсий работающих пенсионеров. Согласно проекту, работающим пенсионерам с 1 июля 2022 года должны выплачивать такой же размер пенсий, на какой они могут рассчитывать, будучи неработающими. «Стоимость такого решения по самым скромным оценкам может составить от 600 миллиардов до 1500 триллионов рублей ежегодно. Поэтому вопрос требует очень серьезного подхода и не в этих экономических условиях. Если говорить чисто об индексации, то она проводится ежегодно, но работающие пенсионеры получают эти выплаты только после расторжения трудовых отношений. Поэтому граждане порой вынуждены ежегодно увольняться, получать повышенные суммы и затем выходить на работу с невысокими зарплатами. Конечно, присутствует и теневая занятость, поэтому решение принимать, конечно, нужно», — подчеркнула Светлана Бессараб.

Для принятия закона об индексации страховых пенсий работающих пенсионеров и получении ими увеличенных выплат без расторжения трудовых договоров государству ежегодно необходимо выделять более 600 миллиардов рублей. В бюджета пока этих денег нет. Об этом в беседе с URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева предложила к рассмотрению проект о внесении поправок, касающихся индексации страховых пенсий работающих пенсионеров. Согласно проекту, работающим пенсионерам с 1 июля 2022 года должны выплачивать такой же размер пенсий, на какой они могут рассчитывать, будучи неработающими. «Стоимость такого решения по самым скромным оценкам может составить от 600 миллиардов до 1500 триллионов рублей ежегодно. Поэтому вопрос требует очень серьезного подхода и не в этих экономических условиях. Если говорить чисто об индексации, то она проводится ежегодно, но работающие пенсионеры получают эти выплаты только после расторжения трудовых отношений. Поэтому граждане порой вынуждены ежегодно увольняться, получать повышенные суммы и затем выходить на работу с невысокими зарплатами. Конечно, присутствует и теневая занятость, поэтому решение принимать, конечно, нужно», — подчеркнула Светлана Бессараб.