Социологи выяснили, сколько россиян доверяют Путину

20 мая 2022 в 13:42 Размер текста - 17 +

Рейтинг доверия Владимиру Путину вырос на 0,8 процентных пункта за неделю Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Президенту РФ Владимиру Путину доверяют более 80% опрошенных. Такие данные представлены на официальном сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 80,7% респондентов. Это +0,8 процентных пункта за неделю», — говорится в опубликованной информации. Премьер-министру Михаилу Мишустину доверяет 61,2% опрошенных. Лидеру партии КПРФ Геннадию Зюганову — 32,4%. В том, что на сегодняшний день правительство РФ работает хорошо, убеждено 52% опрошенных. По данным Фонда общественного мнения, российскому лидеру доверяет 76% россиян, принявших участие в опросе. О том, что россияне стали больше доверять Путину, в последний раз сообщалось в начале мая этого года. Метод опроса — интервью по месту жительства 1500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют более 80% опрошенных. Такие данные представлены на официальном сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 80,7% респондентов. Это +0,8 процентных пункта за неделю», — говорится в опубликованной информации. Премьер-министру Михаилу Мишустину доверяет 61,2% опрошенных. Лидеру партии КПРФ Геннадию Зюганову — 32,4%. В том, что на сегодняшний день правительство РФ работает хорошо, убеждено 52% опрошенных. По данным Фонда общественного мнения, российскому лидеру доверяет 76% россиян, принявших участие в опросе. О том, что россияне стали больше доверять Путину, в последний раз сообщалось в начале мая этого года. Метод опроса — интервью по месту жительства 1500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.