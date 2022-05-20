Социологи выяснили, сколько россиян доверяют Путину

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Стрит-арт в поддержку спецоперации на Украине. Екатеринбург , граффити путин
Рейтинг доверия Владимиру Путину вырос на 0,8 процентных пункта за неделю Фото:

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют более 80% опрошенных. Такие данные представлены на официальном сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 80,7% респондентов. Это +0,8 процентных пункта за неделю», — говорится в опубликованной информации.

Премьер-министру Михаилу Мишустину доверяет 61,2% опрошенных. Лидеру партии КПРФ Геннадию Зюганову — 32,4%. В том, что на сегодняшний день правительство РФ работает хорошо, убеждено 52% опрошенных.

По данным Фонда общественного мнения, российскому лидеру доверяет 76% россиян, принявших участие в опросе. О том, что россияне стали больше доверять Путину, в последний раз сообщалось в начале мая этого года. Метод опроса — интервью по месту жительства 1500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

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Президенту РФ Владимиру Путину доверяют более 80% опрошенных. Такие данные представлены на официальном сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 80,7% респондентов. Это +0,8 процентных пункта за неделю», — говорится в опубликованной информации. Премьер-министру Михаилу Мишустину доверяет 61,2% опрошенных. Лидеру партии КПРФ Геннадию Зюганову — 32,4%. В том, что на сегодняшний день правительство РФ работает хорошо, убеждено 52% опрошенных. По данным Фонда общественного мнения, российскому лидеру доверяет 76% россиян, принявших участие в опросе. О том, что россияне стали больше доверять Путину, в последний раз сообщалось в начале мая этого года. Метод опроса — интервью по месту жительства 1500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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