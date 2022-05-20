Охранники Байдена устроили заварушку с таксистом в Корее

Двух сотрудников службы безопасности президента США Джо Байдена отправят в административный отпуск после инцидента в Южной Корее, где они якобы напали на местного таксиста. Об этом сообщает американский телеканал NBC News.
«Секретной службе известно об инциденте, произошедшем не при исполнении служебных обязанностей с участием двух сотрудников. Эти люди будут немедленно возвращены на свои рабочие места и отправлены в административный отпуск», — передает NBC News.
Как сообщает южнокорейская полиция, охранник Байдена «участвовал в насилии» в отношении местного жителя возле отеля Grand Hyatt Seoul, где остановился американский лидер во время поездки в Азию. Правоохранительные органы проводят расследование. «Он толкнул корейца. В ответ местный житель потребовал, чтобы сотрудник службы безопасности был наказан за нападение на него», — сообщает полиция.
Президент США Джо Байден отправился в четырехдневное азиатское турне — первое со времени его вступления в должность. 20 мая он приземлился в Сеуле, после Южной Кореи Байден отправится в Японию на встречу с представителями Австралии и Индии.
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Двух сотрудников службы безопасности президента США Джо Байдена отправят в административный отпуск после инцидента в Южной Корее, где они якобы напали на местного таксиста. Об этом сообщает американский телеканал NBC News. «Секретной службе известно об инциденте, произошедшем не при исполнении служебных обязанностей с участием двух сотрудников. Эти люди будут немедленно возвращены на свои рабочие места и отправлены в административный отпуск», — передает NBC News. Как сообщает южнокорейская полиция, охранник Байдена «участвовал в насилии» в отношении местного жителя возле отеля Grand Hyatt Seoul, где остановился американский лидер во время поездки в Азию. Правоохранительные органы проводят расследование. «Он толкнул корейца. В ответ местный житель потребовал, чтобы сотрудник службы безопасности был наказан за нападение на него», — сообщает полиция. Президент США Джо Байден отправился в четырехдневное азиатское турне — первое со времени его вступления в должность. 20 мая он приземлился в Сеуле, после Южной Кореи Байден отправится в Японию на встречу с представителями Австралии и Индии.