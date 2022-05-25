Небензя раскрыл показания пленных украинских военнослужащих

25 мая 2022 в 23:12 Размер текста - 17 +

У украинских военных был приказ стрелять по мирным жителям, заявил Василий Небензя Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Солдаты ВСУ рассказали о том, что им приказали стрелять по мирным жителям и не брать российских военнослужащих в плен. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН. «Имеются многочисленные признания солдат ВСУ о том, что они имели приказ стрелять по мирным жителям и не брать российских военнослужащих в плен», — сказал Небензя. Он считает, что российская спецоперация показала степень циничности и преступности киевских властей, а также украинских националистов. «Вопрос ответственности — лишь вопрос времени», — уверен он. Небензя подчеркнул, что США и их союзники не только не обращают внимания на преступления Киева, но и выполняют роль соучастников, поскольку напрямую причастны к убийствам мирных жителей. «Обстрелы городов Донбасса осуществляются из гаубиц, которые поставляются Вашингтоном», — подытожил он. На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция по демилитаризации. Как отмечал российский лидер, ее целью является освобождение территории Донецкой и Луганской народных республик. Правительство США с начала спецоперации РФ поставило на Украину вооружение стоимостью 3,4 миллиарда долларов. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Министерства обороны США. Всего с января 2021 года Америка потратила на военную помощь Украине 4 миллиарда долларов.

Солдаты ВСУ рассказали о том, что им приказали стрелять по мирным жителям и не брать российских военнослужащих в плен. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН. «Имеются многочисленные признания солдат ВСУ о том, что они имели приказ стрелять по мирным жителям и не брать российских военнослужащих в плен», — сказал Небензя. Он считает, что российская спецоперация показала степень циничности и преступности киевских властей, а также украинских националистов. «Вопрос ответственности — лишь вопрос времени», — уверен он. Небензя подчеркнул, что США и их союзники не только не обращают внимания на преступления Киева, но и выполняют роль соучастников, поскольку напрямую причастны к убийствам мирных жителей. «Обстрелы городов Донбасса осуществляются из гаубиц, которые поставляются Вашингтоном», — подытожил он. На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция по демилитаризации. Как отмечал российский лидер, ее целью является освобождение территории Донецкой и Луганской народных республик. Правительство США с начала спецоперации РФ поставило на Украину вооружение стоимостью 3,4 миллиарда долларов. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Министерства обороны США. Всего с января 2021 года Америка потратила на военную помощь Украине 4 миллиарда долларов.