Небензя раскрыл показания пленных украинских военнослужащих

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У украинских военных был приказ стрелять по мирным жителям, заявил Василий Небензя Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Солдаты ВСУ рассказали о том, что им приказали стрелять по мирным жителям и не брать российских военнослужащих в плен. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН.

«Имеются многочисленные признания солдат ВСУ о том, что они имели приказ стрелять по мирным жителям и не брать российских военнослужащих в плен», — сказал Небензя. Он считает, что российская спецоперация показала степень циничности и преступности киевских властей, а также украинских националистов. «Вопрос ответственности — лишь вопрос времени», — уверен он.

Небензя подчеркнул, что США и их союзники не только не обращают внимания на преступления Киева, но и выполняют роль соучастников, поскольку напрямую причастны к убийствам мирных жителей. «Обстрелы городов Донбасса осуществляются из гаубиц, которые поставляются Вашингтоном», — подытожил он.

На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция по демилитаризации. Как отмечал российский лидер, ее целью является освобождение территории Донецкой и Луганской народных республик. Правительство США с начала спецоперации РФ поставило на Украину вооружение стоимостью 3,4 миллиарда долларов. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Министерства обороны США. Всего с января 2021 года Америка потратила на военную помощь Украине 4 миллиарда долларов.

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Солдаты ВСУ рассказали о том, что им приказали стрелять по мирным жителям и не брать российских военнослужащих в плен. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН. «Имеются многочисленные признания солдат ВСУ о том, что они имели приказ стрелять по мирным жителям и не брать российских военнослужащих в плен», — сказал Небензя. Он считает, что российская спецоперация показала степень циничности и преступности киевских властей, а также украинских националистов. «Вопрос ответственности — лишь вопрос времени», — уверен он. Небензя подчеркнул, что США и их союзники не только не обращают внимания на преступления Киева, но и выполняют роль соучастников, поскольку напрямую причастны к убийствам мирных жителей. «Обстрелы городов Донбасса осуществляются из гаубиц, которые поставляются Вашингтоном», — подытожил он. На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция по демилитаризации. Как отмечал российский лидер, ее целью является освобождение территории Донецкой и Луганской народных республик. Правительство США с начала спецоперации РФ поставило на Украину вооружение стоимостью 3,4 миллиарда долларов. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Министерства обороны США. Всего с января 2021 года Америка потратила на военную помощь Украине 4 миллиарда долларов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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