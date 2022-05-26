Рогозин: Запад пытается ложью заманить к себе союзников РФ

Европейское космическое агентство пытается ложными обещаниями переманить к себе партнеров России, чтобы разрушить их связи с «Роскосмосом». Об этом генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил в своем telegram-канале.
«На самом деле, смешным выглядит тезис Евросоюза о возможности замены России в помощи, например, Индии в запуске своей пилотируемой программы. У Брюсселя и Парижа даже нет подходящих средств выведения для доставки модулей в околоземное пространство, не говоря уж о пилотируемых кораблях. Они в этом деле понимают как сантехник в пианино, но изображают маэстро», — написал Рогозин.
Политик отметил, что «Роскосмос» не отказывается от заявлений о готовности помогать восходящим космическим державам. Он также добавил, что европейские партнеры оставят их при появлении первых проблем.
Ранее URA.RU сообщало, что Россия выйдет из проекта Международной космической станции. Об этом рассказал сам Рогозин.
Европейское космическое агентство пытается ложными обещаниями переманить к себе партнеров России, чтобы разрушить их связи с «Роскосмосом». Об этом генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил в своем telegram-канале. «На самом деле, смешным выглядит тезис Евросоюза о возможности замены России в помощи, например, Индии в запуске своей пилотируемой программы. У Брюсселя и Парижа даже нет подходящих средств выведения для доставки модулей в околоземное пространство, не говоря уж о пилотируемых кораблях. Они в этом деле понимают как сантехник в пианино, но изображают маэстро», — написал Рогозин. Политик отметил, что «Роскосмос» не отказывается от заявлений о готовности помогать восходящим космическим державам. Он также добавил, что европейские партнеры оставят их при появлении первых проблем. Ранее URA.RU сообщало, что Россия выйдет из проекта Международной космической станции. Об этом рассказал сам Рогозин.