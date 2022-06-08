Volkswagen предлагает россиянам уволиться за шесть зарплат

09 июня 2022 в 06:44 Размер текста - 17 +

Сотрудникам пообещали выплатить до шести окладов Фото: Александр Константинов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Немецкий автопроизводитель Volkswagen предложил своим сотрудникам в Нижнем Новгороде уволиться по собственному желанию. Об этом доложил один из профсоюзов сотрудников Volkswagen в России. При увольнении сотрудникам предложили шесть окладов. Штату подразделения концерна в Нижнем Новгороде 2 июня предложили добровольно уволиться до 17 числа этого же месяца. При этом сотрудникам пообещали выплатить при увольнении шесть окладов. Те работники, которые расторгнут трудовой договор до 29 июня, получат пять окладов, передает « Коммерсант ». Согласно данным профсоюза, в подразделении, которое находится в Нижнем Новгороде, числится около 200 работников. При этом в компании утверждают, что «массового сокращения для работников Нижнего Новгорода нет». После начала спецоперации России на Украине ЕС и США начали вводить жесткие санкции. Автомобильные компании BMW и Volkswagen приостановили производство из-за нехватки комплектующих, которые импортировали из Украины. Audi, General Motors, Volkswagen, Skoda и Land Rover также заморозили отгрузки автомобилей в адрес дилерских предприятий РФ. В конце марта «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) подала иски в суд в отношении таких международных автопроизводителей как General Motors, Mercedes, Volkswagen и Toyota Motor. Глава ОПИ отметил, что основное требование к автоконцернам заключается в том, чтобы они прекратили исполнение санкций и возобновили поставки автомобилей, запасных частей и деталей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Немецкий автопроизводитель Volkswagen предложил своим сотрудникам в Нижнем Новгороде уволиться по собственному желанию. Об этом доложил один из профсоюзов сотрудников Volkswagen в России. При увольнении сотрудникам предложили шесть окладов. Штату подразделения концерна в Нижнем Новгороде 2 июня предложили добровольно уволиться до 17 числа этого же месяца. При этом сотрудникам пообещали выплатить при увольнении шесть окладов. Те работники, которые расторгнут трудовой договор до 29 июня, получат пять окладов, передает «Коммерсант». Согласно данным профсоюза, в подразделении, которое находится в Нижнем Новгороде, числится около 200 работников. При этом в компании утверждают, что «массового сокращения для работников Нижнего Новгорода нет». После начала спецоперации России на Украине ЕС и США начали вводить жесткие санкции. Автомобильные компании BMW и Volkswagen приостановили производство из-за нехватки комплектующих, которые импортировали из Украины. Audi, General Motors, Volkswagen, Skoda и Land Rover также заморозили отгрузки автомобилей в адрес дилерских предприятий РФ. В конце марта «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) подала иски в суд в отношении таких международных автопроизводителей как General Motors, Mercedes, Volkswagen и Toyota Motor. Глава ОПИ отметил, что основное требование к автоконцернам заключается в том, чтобы они прекратили исполнение санкций и возобновили поставки автомобилей, запасных частей и деталей.