СК РФ возбудил уголовное дело из-за обстрела Донецка

ВСУ обстреляли жилой сектор в Донецке (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела рынка и жилого сектора в Донецке. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело. По данным следствия, 13 июня 2022 года военнослужащие ВСУ произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в Буденновском районе города Донецка. В результате этого на территории рынка „Майский“ погибли и получили ранения мирные граждане», — сообщается на сайте СК.

Ранее снаряд, выпущенный вооруженными силами Украины (ВСУ), попал в жилой дом в Донецке. Шесть человек получили ранения. Также ВСУ обстреляли Майский рынок. В результате обстрела погибли женщина и ребенок.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Глава государства отметил, что ВСУ регулярно проводили в Донбассе карательные операции. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирных граждан.

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