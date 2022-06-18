Владимир Путин выступил с большой речью на Петербургском международном экономичном форуме Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ведущие западные журналисты отреагировали на речь президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономичном форуме (ПМЭФ). Наиболее ярко прокомментировали речь главы государства во Франции.

«Владимир Путин сказал, что санкции введенные против российской экономики повредили и тем, кто ввел эти санкции, в том числе Евросоюзу — что на самом деле так. Мы увидели классического Путина — очень сильного и готового бросить миру вызов», — приводит Пятый канал фрагмент из обсуждения речи Путина на французском телеканале FRANCE 24.

Американская деловая газета The Wall Street Journal (WSJ) в своей статье привела фразу Путина о том, что санкции оказались вредными для тех, кто их вводил. Британская газета Daily Mail выделила, что зал отреагировал бурными аплодисментами на призыв главы государства инвестировать в отечественный бизнес. Международный обозреватель LCI Катрин Джентиль, комментируя выступление Путин, отметила, что президент сказал много правильных вещей. «Мы были слишком высокомерными. Мы были слишком „западными“, потому что считали, что только такой подход легитимен и имеет право на жизнь», — заявила Джентиль. Итальянская газета Corriere Della Sera написала, что речь Путина о конце доминирования США «шокировала весь мир» и «особенно потрясла Запад». Журналисты испанского агентства La Nacion назвали выступление российского лидера «очень вызывающим».

Ранее Владимир Путин выступил на ПМЭФ с большой речью об экономической и политической ситуации в России и мире. Глава государства заявил о провале западных санкций, оценил риски ядерной войны, обозначил новых партнеров России и ввел в РФ новый вид льготной ипотеки.

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