Генсек НАТО: новое оружие позволит Украине захватить Донбасс

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ВСУ может вытеснить российские войска с Донбасса при помощи современного оружия, считает Йенс Столтенберг Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинская армия может вытеснить российские войска и захватить территорию Донбасса при помощи более современного вооружения. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Хотя бои в Донбассе ведутся с нарастающей жестокость… С более современным вооружением возрастает вероятность того, что Украина снова сможет вытеснить путинские войска с Донбасса», — заявил Столтенберг в разговоре с немецким изданием Bild.

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что действия ВС РФ вынуждены и направлены на освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик.

В ходе операции западные страны активно оказывают военную помощь Украине. Так, американский президент Джо Байден объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи на 1 млрд долларов. Позже сообщалось, что Пентагон может отправить на Украину еще четыре дополнительные РСЗО, передает RT.

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Украинская армия может вытеснить российские войска и захватить территорию Донбасса при помощи более современного вооружения. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Хотя бои в Донбассе ведутся с нарастающей жестокость… С более современным вооружением возрастает вероятность того, что Украина снова сможет вытеснить путинские войска с Донбасса», — заявил Столтенберг в разговоре с немецким изданием Bild. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что действия ВС РФ вынуждены и направлены на освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик. В ходе операции западные страны активно оказывают военную помощь Украине. Так, американский президент Джо Байден объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи на 1 млрд долларов. Позже сообщалось, что Пентагон может отправить на Украину еще четыре дополнительные РСЗО, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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