Генсек НАТО: новое оружие позволит Украине захватить Донбасс

19 июня 2022 в 09:42 Размер текста - 17 +

ВСУ может вытеснить российские войска с Донбасса при помощи современного оружия, считает Йенс Столтенберг Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская армия может вытеснить российские войска и захватить территорию Донбасса при помощи более современного вооружения. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Хотя бои в Донбассе ведутся с нарастающей жестокость… С более современным вооружением возрастает вероятность того, что Украина снова сможет вытеснить путинские войска с Донбасса», — заявил Столтенберг в разговоре с немецким изданием Bild. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что действия ВС РФ вынуждены и направлены на освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик. В ходе операции западные страны активно оказывают военную помощь Украине. Так, американский президент Джо Байден объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи на 1 млрд долларов. Позже сообщалось, что Пентагон может отправить на Украину еще четыре дополнительные РСЗО, передает RT. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Украинская армия может вытеснить российские войска и захватить территорию Донбасса при помощи более современного вооружения. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Хотя бои в Донбассе ведутся с нарастающей жестокость… С более современным вооружением возрастает вероятность того, что Украина снова сможет вытеснить путинские войска с Донбасса», — заявил Столтенберг в разговоре с немецким изданием Bild. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что действия ВС РФ вынуждены и направлены на освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик. В ходе операции западные страны активно оказывают военную помощь Украине. Так, американский президент Джо Байден объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи на 1 млрд долларов. Позже сообщалось, что Пентагон может отправить на Украину еще четыре дополнительные РСЗО, передает RT.