Российские военные уничтожили 50 генералов и офицеров ВСУ

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины, спецназ украины
Под удар ВС РФ попал пункт управления украинских войск Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате удара по пункту управления украинских войск в Днепропетровской области уничтожено свыше 50 генералов и офицеров ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования „Калибр“ нанесен удар по пункту управления украинских войск в районе села Широкая Дача Днепропетровской области. В тот момент там проходило рабочее совещание командного состава оперативно-стратегической группировки войск „Александрия“. Уничтожено свыше 50 генералов и офицеров ВСУ, в том числе генерального штаба, командования группировки войск „Каховка“, десантно-штурмовых войск и соединений, действующих на Николаевском и Запорожском направлениях», — говорит в заявлении Минобороны РФ, опубликованном в telegram-канале ведомства.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По заявлению президента России Владимира Путина, ее главная цель защита мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистов.

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В результате удара по пункту управления украинских войск в Днепропетровской области уничтожено свыше 50 генералов и офицеров ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны России. «Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования „Калибр“ нанесен удар по пункту управления украинских войск в районе села Широкая Дача Днепропетровской области. В тот момент там проходило рабочее совещание командного состава оперативно-стратегической группировки войск „Александрия“. Уничтожено свыше 50 генералов и офицеров ВСУ, в том числе генерального штаба, командования группировки войск „Каховка“, десантно-штурмовых войск и соединений, действующих на Николаевском и Запорожском направлениях», — говорит в заявлении Минобороны РФ, опубликованном в telegram-канале ведомства. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По заявлению президента России Владимира Путина, ее главная цель защита мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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