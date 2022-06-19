Российские военные уничтожили 50 генералов и офицеров ВСУ

19 июня 2022 в 15:17 Размер текста - 17 +

Под удар ВС РФ попал пункт управления украинских войск Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В результате удара по пункту управления украинских войск в Днепропетровской области уничтожено свыше 50 генералов и офицеров ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны России. «Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования „Калибр“ нанесен удар по пункту управления украинских войск в районе села Широкая Дача Днепропетровской области. В тот момент там проходило рабочее совещание командного состава оперативно-стратегической группировки войск „Александрия“. Уничтожено свыше 50 генералов и офицеров ВСУ, в том числе генерального штаба, командования группировки войск „Каховка“, десантно-штурмовых войск и соединений, действующих на Николаевском и Запорожском направлениях», — говорит в заявлении Минобороны РФ, опубликованном в telegram-канале ведомства. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По заявлению президента России Владимира Путина, ее главная цель защита мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистов. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

В результате удара по пункту управления украинских войск в Днепропетровской области уничтожено свыше 50 генералов и офицеров ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны России. «Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования „Калибр“ нанесен удар по пункту управления украинских войск в районе села Широкая Дача Днепропетровской области. В тот момент там проходило рабочее совещание командного состава оперативно-стратегической группировки войск „Александрия“. Уничтожено свыше 50 генералов и офицеров ВСУ, в том числе генерального штаба, командования группировки войск „Каховка“, десантно-штурмовых войск и соединений, действующих на Николаевском и Запорожском направлениях», — говорит в заявлении Минобороны РФ, опубликованном в telegram-канале ведомства. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По заявлению президента России Владимира Путина, ее главная цель защита мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистов.