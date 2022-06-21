В МИД Великобритании пообещали России больше санкций

21 июня 2022 в 17:03 Размер текста - 17 +

Британия собирается и дальше запрещать импорт российских товаров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Правительство Великобритании продолжит вводить антироссийские санкции. С таким заявлением выступила глава британского МИД Лиз Трасс во время выступления в парламенте. «Мы продолжим вводить санкции, мы продолжим прекращать импорт товаров из России до тех пор, пока не увидим, что Россия полностью уйдет из Украины. Мы полны решимости предоставить больше оружия [Украине]», — сказал Трасс, передает Reuters. Великобритания, США, а также страны Евросоюза ввели антироссийские санкции из-за спецоперации РФ на Украине. Также Запад поддерживает Украину оружием и финансово. Ограничения Запада вредят им самим, цитируют «Дни.ру» председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина. Канцлер Германии Олаф Шольц признал, что санкции против РФ являются болезненными для экономики ФРГ, передает телеканал 360. Целями спецоперации является демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь Донбассу, заявлял президент РФ Владимир Путин. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Правительство Великобритании продолжит вводить антироссийские санкции. С таким заявлением выступила глава британского МИД Лиз Трасс во время выступления в парламенте. «Мы продолжим вводить санкции, мы продолжим прекращать импорт товаров из России до тех пор, пока не увидим, что Россия полностью уйдет из Украины. Мы полны решимости предоставить больше оружия [Украине]», — сказал Трасс, передает Reuters. Великобритания, США, а также страны Евросоюза ввели антироссийские санкции из-за спецоперации РФ на Украине. Также Запад поддерживает Украину оружием и финансово. Ограничения Запада вредят им самим, цитируют «Дни.ру» председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина. Канцлер Германии Олаф Шольц признал, что санкции против РФ являются болезненными для экономики ФРГ, передает телеканал 360. Целями спецоперации является демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь Донбассу, заявлял президент РФ Владимир Путин.