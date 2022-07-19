Хаменеи: спецоперация остановила нападение НАТО на Россию

Североатлантический Альянс начал бы войну с Россией под предлогом Крыма, если бы альянс не остановили на Украине. Такое мнение высказал духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Если дорога для НАТО открыта, то она не видит границ. Если бы альянс не остановили на Украине, то через некоторое время он начал бы войну под предлогом Крыма», — считает Али Хаменеи. Трехсторонняя встреча глав государств-гарантов Астанинского процесса идет в прямом эфире на телеканале «Россия-24».
Духовный лидер Ирана уточнил, что страны Запада не хотят видеть Россию сильной и независимой страной, поэтому они пытаются сделать все, чтобы не допустить ее развития. Он подчеркнул, что России и Ирану необходимо нарастить сотрудничество, особенно в связи с западными санкциями.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации на Украине. Министр иностранных дел Сергей Лавров уверен, что инструкторы НАТО руководят ВСУ в зоне боевых действий.
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Североатлантический Альянс начал бы войну с Россией под предлогом Крыма, если бы альянс не остановили на Украине. Такое мнение высказал духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. «Если дорога для НАТО открыта, то она не видит границ. Если бы альянс не остановили на Украине, то через некоторое время он начал бы войну под предлогом Крыма», — считает Али Хаменеи. Трехсторонняя встреча глав государств-гарантов Астанинского процесса идет в прямом эфире на телеканале «Россия-24». Духовный лидер Ирана уточнил, что страны Запада не хотят видеть Россию сильной и независимой страной, поэтому они пытаются сделать все, чтобы не допустить ее развития. Он подчеркнул, что России и Ирану необходимо нарастить сотрудничество, особенно в связи с западными санкциями. 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации на Украине. Министр иностранных дел Сергей Лавров уверен, что инструкторы НАТО руководят ВСУ в зоне боевых действий.