Сенатор Пушков сравнил уровень поддержки Украины и Донбасса

10 августа 2022 в 01:33 Размер текста - 17 +

Стивен Сигал собирается рассказать миру правду об украинском конфликте, заявил Алексей Пушков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Донбасс поддерживает «мощный» актер и кинопродюсер Стивен Сигал в то время, как на Украину с «опухшим лицом» едет актер Шон Пенн. Об этом заявил сенатор от Пермского края Алексей Пушков. «В то время, как Шон Пенн с трясущимися руками и опухшим лицом едет поддерживать [президента Украины Владимира] Зеленского, мощный Стивен Сигал едет в Донецк — с тем, чтобы рассказать правду о происходящем», — написал в своем telegram-канале Алексей Пушков. Так сенатор прокомментировал планы Сигала по снятию документального фильма о войне в Донбассе. Ранее сообщалось, что Стивен Сигал посетил Донбасс, передает RT. Актер встретился с пленными украинскими националистами и задал им «неудобные вопросы», дополняет телеканал 360. Также Сигал посетил место гибели украинских пленных в Еленовке, пишет «Национальная служба новостей». В июле кинопродюсер пообещал, что не откажется от российского гражданства, которое он получил в 2016 году. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, денацификация и демилитаризация Украины.

Донбасс поддерживает «мощный» актер и кинопродюсер Стивен Сигал в то время, как на Украину с «опухшим лицом» едет актер Шон Пенн. Об этом заявил сенатор от Пермского края Алексей Пушков. «В то время, как Шон Пенн с трясущимися руками и опухшим лицом едет поддерживать [президента Украины Владимира] Зеленского, мощный Стивен Сигал едет в Донецк — с тем, чтобы рассказать правду о происходящем», — написал в своем telegram-канале Алексей Пушков. Так сенатор прокомментировал планы Сигала по снятию документального фильма о войне в Донбассе. Ранее сообщалось, что Стивен Сигал посетил Донбасс, передает RT. Актер встретился с пленными украинскими националистами и задал им «неудобные вопросы», дополняет телеканал 360. Также Сигал посетил место гибели украинских пленных в Еленовке, пишет «Национальная служба новостей». В июле кинопродюсер пообещал, что не откажется от российского гражданства, которое он получил в 2016 году. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, денацификация и демилитаризация Украины.