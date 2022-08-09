09 августа 2022

Сенатор Пушков сравнил уровень поддержки Украины и Донбасса

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XI съезд партии Справедливая Россия - За Правду. Москва, сигал стивен
Стивен Сигал собирается рассказать миру правду об украинском конфликте, заявил Алексей Пушков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Донбасс поддерживает «мощный» актер и кинопродюсер Стивен Сигал в то время, как на Украину с «опухшим лицом» едет актер Шон Пенн. Об этом заявил сенатор от Пермского края Алексей Пушков.

«В то время, как Шон Пенн с трясущимися руками и опухшим лицом едет поддерживать [президента Украины Владимира] Зеленского, мощный Стивен Сигал едет в Донецк — с тем, чтобы рассказать правду о происходящем», — написал в своем telegram-канале Алексей Пушков. Так сенатор прокомментировал планы Сигала по снятию документального фильма о войне в Донбассе.

Ранее сообщалось, что Стивен Сигал посетил Донбасс, передает RT. Актер встретился с пленными украинскими националистами и задал им «неудобные вопросы», дополняет телеканал 360. Также Сигал посетил место гибели украинских пленных в Еленовке, пишет «Национальная служба новостей». В июле кинопродюсер пообещал, что не откажется от российского гражданства, которое он получил в 2016 году.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, денацификация и демилитаризация Украины.

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Донбасс поддерживает «мощный» актер и кинопродюсер Стивен Сигал в то время, как на Украину с «опухшим лицом» едет актер Шон Пенн. Об этом заявил сенатор от Пермского края Алексей Пушков. «В то время, как Шон Пенн с трясущимися руками и опухшим лицом едет поддерживать [президента Украины Владимира] Зеленского, мощный Стивен Сигал едет в Донецк — с тем, чтобы рассказать правду о происходящем», — написал в своем telegram-канале Алексей Пушков. Так сенатор прокомментировал планы Сигала по снятию документального фильма о войне в Донбассе. Ранее сообщалось, что Стивен Сигал посетил Донбасс, передает RT. Актер встретился с пленными украинскими националистами и задал им «неудобные вопросы», дополняет телеканал 360. Также Сигал посетил место гибели украинских пленных в Еленовке, пишет «Национальная служба новостей». В июле кинопродюсер пообещал, что не откажется от российского гражданства, которое он получил в 2016 году. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, денацификация и демилитаризация Украины.
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