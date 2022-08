Газпром ответил песней по поводу турбины «Северного потока»

В «Газпроме» отметили, что трек «Нарушая закон» подходит к плейлисту Siemens Energy Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе «Газпром» ответил песней компании Siemens Energy, которая обратилась к пользователям в Twitter (заблокирован в РФ) с просьбой создать плейлист неотправленной турбине для «Северного потока». Компания прикрепила трек британской рок-группы Judas Priest «Breaking the Law» («Нарушая закон»). «Почему бы вам не взять этот трек», — написал «Газпром» в своем twitter-аккаунте. К посту компания прикрепила песню Judas Priest — «Breaking the Law». Ранее Siemens Energy в Twitter предложила пользователям создать плейлист для турбины «Северного потока», сообщает RT. Они отметили, что турбина все еще не отправлена и стоит «в полном одиночестве» на площадке в Мюльхайме-на-Руре в Германии, поэтому ее стоит поддержать. Компания предложила песню «So Lonely» группы The Police.

