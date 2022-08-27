CNN: Украина использует устаревшие военные методички США

28 августа 2022 в 10:43 Размер текста - 17 +

Украина использует «нетрадиционный подход» к боевым действиям, который был разработан в США, утверждает CNN Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина использует американскую «модель сопротивления», которая была разработана в 2013 году Силами специальных операций США. Об этом сообщает телеканал CNN. «Украина применяет метод сопротивления, разработанный Силами специальных операций США. Оперативная концепция сопротивления была разработана еще в 2013 году. Эта доктрина предлагает нетрадиционный подход к ведению боевых действий и тотальной обороне, которым руководствуются не только украинские военные, но и гражданское население», — сообщает CNN. Среди способов сопротивления указаны ненасильственные действия, в том числе бойкот массовых мероприятий, забастовки и даже способы использования юмора и сатиры. Также методичка предлагает использовать насилие, например коктейли молотова, химикаты и поджоги. 24 февраля президент России Владимир Путин отдал приказ о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава государства заявил, что ее конечная цель — освободить Донбасс. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США также являются одной из сторон конфликта на Украине. Российские военные находят на базах националистических формирований Украины различные методички армии США.

Украина использует американскую «модель сопротивления», которая была разработана в 2013 году Силами специальных операций США. Об этом сообщает телеканал CNN. «Украина применяет метод сопротивления, разработанный Силами специальных операций США. Оперативная концепция сопротивления была разработана еще в 2013 году. Эта доктрина предлагает нетрадиционный подход к ведению боевых действий и тотальной обороне, которым руководствуются не только украинские военные, но и гражданское население», — сообщает CNN. Среди способов сопротивления указаны ненасильственные действия, в том числе бойкот массовых мероприятий, забастовки и даже способы использования юмора и сатиры. Также методичка предлагает использовать насилие, например коктейли молотова, химикаты и поджоги. 24 февраля президент России Владимир Путин отдал приказ о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава государства заявил, что ее конечная цель — освободить Донбасс. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США также являются одной из сторон конфликта на Украине. Российские военные находят на базах националистических формирований Украины различные методички армии США.