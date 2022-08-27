27 августа 2022

CNN: Украина использует устаревшие военные методички США

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины, спецназ украины
Украина использует «нетрадиционный подход» к боевым действиям, который был разработан в США, утверждает CNN Фото:
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Украина использует американскую «модель сопротивления», которая была разработана в 2013 году Силами специальных операций США. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Украина применяет метод сопротивления, разработанный Силами специальных операций США. Оперативная концепция сопротивления была разработана еще в 2013 году. Эта доктрина предлагает нетрадиционный подход к ведению боевых действий и тотальной обороне, которым руководствуются не только украинские военные, но и гражданское население», — сообщает CNN.

Среди способов сопротивления указаны ненасильственные действия, в том числе бойкот массовых мероприятий, забастовки и даже способы использования юмора и сатиры. Также методичка предлагает использовать насилие, например коктейли молотова, химикаты и поджоги.

24 февраля президент России Владимир Путин отдал приказ о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава государства заявил, что ее конечная цель — освободить Донбасс. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США также являются одной из сторон конфликта на Украине. Российские военные находят на базах националистических формирований Украины различные методички армии США.

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Украина использует американскую «модель сопротивления», которая была разработана в 2013 году Силами специальных операций США. Об этом сообщает телеканал CNN. «Украина применяет метод сопротивления, разработанный Силами специальных операций США. Оперативная концепция сопротивления была разработана еще в 2013 году. Эта доктрина предлагает нетрадиционный подход к ведению боевых действий и тотальной обороне, которым руководствуются не только украинские военные, но и гражданское население», — сообщает CNN. Среди способов сопротивления указаны ненасильственные действия, в том числе бойкот массовых мероприятий, забастовки и даже способы использования юмора и сатиры. Также методичка предлагает использовать насилие, например коктейли молотова, химикаты и поджоги. 24 февраля президент России Владимир Путин отдал приказ о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава государства заявил, что ее конечная цель — освободить Донбасс. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США также являются одной из сторон конфликта на Украине. Российские военные находят на базах националистических формирований Украины различные методички армии США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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