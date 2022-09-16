ВЦИОМ и ФОМ: вырос рейтинг доверия к Путину

16 сентября 2022 в 17:12 Размер текста - 17 +

Работу Путина одобряют 79% россиян, согласно ФОМ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 81,5% граждан, согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По результатам опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), Путину доверяют 78% россиян. «Показатель одобрения деятельности президента с 5 по 11 сентября 2022 года составил 78,3% (+1,5 п. п. за неделю). Доверяют Президенту — 81,5% (+1,2 п. п. за неделю)», — сообщается в отчете на сайте ВЦИОМ. ФОМ выяснили, что одобряют работу российского лидера — 79% россиян (показатель за неделю не изменился). Доверяют Путину — 78% респондентов (+2 п. п. за неделю), сообщается в отчете на сайте ФОМ. На прошлой неделе работу президента РФ одобряли 76,8% опрошенных ВЦИОМ. Рейтинг доверия к нему был на уровне 80,3%. В ФОМ заявляли, что Путин пользуется доверием у 76% граждан, а положительно оценили его работу — 79% опрошенных.

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 81,5% граждан, согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По результатам опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), Путину доверяют 78% россиян. «Показатель одобрения деятельности президента с 5 по 11 сентября 2022 года составил 78,3% (+1,5 п. п. за неделю). Доверяют Президенту — 81,5% (+1,2 п. п. за неделю)», — сообщается в отчете на сайте ВЦИОМ. ФОМ выяснили, что одобряют работу российского лидера — 79% россиян (показатель за неделю не изменился). Доверяют Путину — 78% респондентов (+2 п. п. за неделю), сообщается в отчете на сайте ФОМ. На прошлой неделе работу президента РФ одобряли 76,8% опрошенных ВЦИОМ. Рейтинг доверия к нему был на уровне 80,3%. В ФОМ заявляли, что Путин пользуется доверием у 76% граждан, а положительно оценили его работу — 79% опрошенных.