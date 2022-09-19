Пелоси: визит в Армению планировался до обострения конфликта с Азербайджаном

20 сентября 2022 в 02:41 Размер текста - 17 +

Нэнси Пелоси заявила, что визит в Армению планировался до обострения конфликта с Азербайджаном Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Протесты в Армении Соединенные Штаты Америки поддержали Армению после «азербайджанского наступления». Визит в Ереван планировался еще до обострения конфликта с Азербайджаном. Об этом заявила спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). «На встречах в Ереване, столице (Армении), мы передали послание решительной поддержки демократии и безопасности Армении, особенно после азербайджанского наступления против Армении. Наш визит планировался до боевых действий, начавшихся 12 сентября», — говорится в заявлении. Пелоси прилетела в Армению в субботу, она решила выразить поддержку стране на фоне их конфликта с Азербайджаном. Дипломат планирует встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Ранее в Минобороны Армении сообщили, что Азербайджан начал обстреливать территорию вблизи границы двух стран. Азербайджан в свою очередь обвинил Армению в обстреле своей территории. Так, в ходе конфликта погибли 80 граждан Азербайджана, сообщала «Национальная служба новостей». В Кремле понадеялись, что Пелоси поможет решить конфликт между странами.

Соединенные Штаты Америки поддержали Армению после «азербайджанского наступления». Визит в Ереван планировался еще до обострения конфликта с Азербайджаном. Об этом заявила спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). «На встречах в Ереване, столице (Армении), мы передали послание решительной поддержки демократии и безопасности Армении, особенно после азербайджанского наступления против Армении. Наш визит планировался до боевых действий, начавшихся 12 сентября», — говорится в заявлении. Пелоси прилетела в Армению в субботу, она решила выразить поддержку стране на фоне их конфликта с Азербайджаном. Дипломат планирует встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Ранее в Минобороны Армении сообщили, что Азербайджан начал обстреливать территорию вблизи границы двух стран. Азербайджан в свою очередь обвинил Армению в обстреле своей территории. Так, в ходе конфликта погибли 80 граждан Азербайджана, сообщала «Национальная служба новостей». В Кремле понадеялись, что Пелоси поможет решить конфликт между странами.