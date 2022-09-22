При вылете из России у мужчин начали спрашивать обратный билет

При вылете за границу у мужчин проверяют наличие обратного билета. Об этом сообщает telegram-канал «Кровавая барыня».
«На самом паспортном контроле выборочно отводят мужчин на допрос, который занимает около 15 минут и интересуются наличием обратного билета», — рассказал подписчик «Осторожно Media». По его словам, на контроле помимо обратного билета интересуются наличием в окружении человека военнообязанных, датой покупки билета, а также целью поездки.
21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в связи с проведением спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Россияне, на которых распространяется частичная мобилизация, согласно закону, должны при получении повестки явиться в пункт сбора, также им запрещено покидать место жительства без разрешения военкомата. При этом в Госдуме заверили, что дополнительных ограничений на право выезда резервистов не предусмотрено. Стало известно, что цены на авиабилеты выросли в 15 раз после объявления о мобилизации. Ростуризм заявил об отсутствии новых ограничений на выезд за границу, передавал телеканал 360.
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