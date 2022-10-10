76.RU: под Ярославлем загорелся склад Минобороны, есть погибший

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Учения МЧС. Курган, мчс, сотрудники мчс, учения мчс, мчс россии, пожарный
Из-за пожара на предприятии в поселке эвакуировали школу и детский сад Фото:

В поселке Бурмакино Ярославской области загорелось военное предприятие Минобороны АО «6 АРСЕНАЛ», занимающееся обеспечением военной безопасности. Об этом сообщает 76.RU.

«В поселке Бурмакино в 40 километрах от Ярославля загорелось военное предприятие АО „6 АРСЕНАЛ“», — сообщает издание. 76.RU добавило, что в СКР по Ярославской области официально подтвердили, что во время пожара погиб рабочий предприятия. Двое сотрудников военного предприятия находятся в больнице. Из-за пожара в поселке эвакуировали школу и детский сад.

Ранее ФСБ России сообщила об увеличении количества обстрелов Украиной территорий России, передает RT. Так, согласно сообщению ведомства, обстрелы были в Брянской, Курской и Белгородской областях со стороны украинских формирований.

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В поселке Бурмакино Ярославской области загорелось военное предприятие Минобороны АО «6 АРСЕНАЛ», занимающееся обеспечением военной безопасности. Об этом сообщает 76.RU. «В поселке Бурмакино в 40 километрах от Ярославля загорелось военное предприятие АО „6 АРСЕНАЛ“», — сообщает издание. 76.RU добавило, что в СКР по Ярославской области официально подтвердили, что во время пожара погиб рабочий предприятия. Двое сотрудников военного предприятия находятся в больнице. Из-за пожара в поселке эвакуировали школу и детский сад. Ранее ФСБ России сообщила об увеличении количества обстрелов Украиной территорий России, передает RT. Так, согласно сообщению ведомства, обстрелы были в Брянской, Курской и Белгородской областях со стороны украинских формирований.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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