Сенатор предупредил Запад о решении России ударить по центрам принятия решений

28 октября 2022 в 18:19 Размер текста - 17 +

Россия имеет возможности нанести удар по всем центрам принятия решений, заявил сенатор Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В случае угрозы Россия оставляет за собой право нанести ответный удар по всем центрам принятия решений. Об этом сообщил член оборонного комитета Совфеда Игорь Морозов. «США должны понимать, что Россия готова адекватно отреагировать по всем центрам принятия решений, в том числе и за океаном», — цитирует Морозова РИА Новости. При этом сенатор отметил, что США выгодно создавать ядерные провокации, так как в случае удара по Европе, она перестает быть конкурентом Вашингтону. Ему же достанутся и все европейские технологические достижения, как это было после Второй мировой войны. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о тренировке ВС РФ по нанесению ядерного удара. Он отметил, что тренировка проводилась под руководством президента России Владимира Путина. Российский лидер заявил, что у России нет никакого смысла наносить ядерный удар по территории Украины, передает RT.

В случае угрозы Россия оставляет за собой право нанести ответный удар по всем центрам принятия решений. Об этом сообщил член оборонного комитета Совфеда Игорь Морозов. «США должны понимать, что Россия готова адекватно отреагировать по всем центрам принятия решений, в том числе и за океаном», — цитирует Морозова РИА Новости. При этом сенатор отметил, что США выгодно создавать ядерные провокации, так как в случае удара по Европе, она перестает быть конкурентом Вашингтону. Ему же достанутся и все европейские технологические достижения, как это было после Второй мировой войны. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о тренировке ВС РФ по нанесению ядерного удара. Он отметил, что тренировка проводилась под руководством президента России Владимира Путина. Российский лидер заявил, что у России нет никакого смысла наносить ядерный удар по территории Украины, передает RT.