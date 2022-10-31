Путин раскрыл, что удалось предпринять по Нагорному Карабаху

Путин доложил о сложностях в урегулировании конфликта вокруг Нагорного Карабаха

31 октября 2022 в 23:59 Размер текста - 17 +

Путин сообщил о совместном заявлении трех стран Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе Со стороны России предпринимаются определенные действия по вопросу урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, чтобы наконец поставить точку в конфликте вокруг Нагорного Карабаха. Об этом доложил президент РФ Владимир Путин во время трехсторонней встречи с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. «Сегодня мы согласовали совместное заявление. Должен сказать откровенно: не все удалось согласовать», — сказал он на встрече в Сочи. По его словам, некоторые вещи пришлось изъять из предварительно проработанного на уровне специалистов текста. При этом он подчеркнул, что это создает почву для дальнейших шагов в направлении урегулировании ситуации. Конфликт государств за непризнанную территорию Нагорного Карабаха начался после развала СССР. Каждая сторона считает регион своей землей. Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Обстрелу подверглись населенные пункты и места дислокации военных с обеих сторон. Владимир Путин пообещал, что Россия сделает все, чтобы нормализовать отношения между государствами.

Со стороны России предпринимаются определенные действия по вопросу урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, чтобы наконец поставить точку в конфликте вокруг Нагорного Карабаха. Об этом доложил президент РФ Владимир Путин во время трехсторонней встречи с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. «Сегодня мы согласовали совместное заявление. Должен сказать откровенно: не все удалось согласовать», — сказал он на встрече в Сочи. По его словам, некоторые вещи пришлось изъять из предварительно проработанного на уровне специалистов текста. При этом он подчеркнул, что это создает почву для дальнейших шагов в направлении урегулировании ситуации. Конфликт государств за непризнанную территорию Нагорного Карабаха начался после развала СССР. Каждая сторона считает регион своей землей. Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Обстрелу подверглись населенные пункты и места дислокации военных с обеих сторон. Владимир Путин пообещал, что Россия сделает все, чтобы нормализовать отношения между государствами.