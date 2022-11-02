Nord Stream завершила первый этап расследования разрушений на «Северных потоках»

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Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, чтпз, труба, северный поток
Nord Stream завершила первоначальный сбор данных с мест диверсий на «Северных потоках» Фото:
новость из сюжета
Повреждения «Северных потоков»

Компания Nord Stream завершила первоначальный сбор данных с мест повреждения трубопровода «Северный поток». В отчете говорится о том, что на дне обнаружены кратеры техногенного характера глубиной от трех до пяти метров.

«Компания Nord Stream AG завершила первоначальный сбор данных на месте повреждения первой нитки газопровода в исключительной экономической зоне Швеции. На дне обнаружены кратеры техногенного характера глубиной от трех до пяти метров. Радиус разброса обломков трубы составляет не менее 250 метров», — указано в отчете на сайте компании.

ЧП на «Северных потоках» произошло в конце сентября, там была зафиксирована утечка газа. Оператор трубопровода заявил, что причиной могли быть физические повреждения. Президент РФ Владимир Путин назвал случившееся терактом и обвинил в этом Запад. Швеция, Германия и Дания организовали расследование, однако впоследствии отказались передавать Москве результаты.

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Компания Nord Stream завершила первоначальный сбор данных с мест повреждения трубопровода «Северный поток». В отчете говорится о том, что на дне обнаружены кратеры техногенного характера глубиной от трех до пяти метров. «Компания Nord Stream AG завершила первоначальный сбор данных на месте повреждения первой нитки газопровода в исключительной экономической зоне Швеции. На дне обнаружены кратеры техногенного характера глубиной от трех до пяти метров. Радиус разброса обломков трубы составляет не менее 250 метров», — указано в отчете на сайте компании. ЧП на «Северных потоках» произошло в конце сентября, там была зафиксирована утечка газа. Оператор трубопровода заявил, что причиной могли быть физические повреждения. Президент РФ Владимир Путин назвал случившееся терактом и обвинил в этом Запад. Швеция, Германия и Дания организовали расследование, однако впоследствии отказались передавать Москве результаты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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