Российские разведчики раскрыли секреты своей работы в зоне СВО. Видео

Российские разведчики продемонстрировали свою работу в зоне спецоперации
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Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, военные, квадрокоптер, разведка, мобилизованные, подготовка мобилизованных
Каждое движение должно быть тихим и отточенным до мелочей, рассказал разведчик Сергей (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские разведчики рассказали о секретах успешной работы в зоне СВО. Военные должны уметь бесшумно передвигаться по лесу, беззвучно передавать друг другу информацию и незаметно для врага использовать беспилотники.

«Вот я иду, к примеру, заметил что-то подозрительное — сразу сел, чтобы на меня обратили внимание — показываю ладонь, чтобы все сели», — рассказал старший разведчик Сергей Пятому каналу. Он уточнил, что каждое движение должно быть отточено до мелочей.

Также разведчик поведал о тонкостях использования беспилотника, чтобы он остался незамеченным. «Я думаю, метров 400. Можно даже 300 — все зависит от погоды. Если заходить со стороны солнца, я думаю, метров 200 — чтобы не увидели, не обнаружили», — отметил военный.

День разведчика в России отмечается 5 ноября. В связи с этим министр обороны РФ Сергей Шойгу обратился к ветеранам разведки и действующим военнослужащим, оценив их мужество.

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Российские разведчики рассказали о секретах успешной работы в зоне СВО. Военные должны уметь бесшумно передвигаться по лесу, беззвучно передавать друг другу информацию и незаметно для врага использовать беспилотники. «Вот я иду, к примеру, заметил что-то подозрительное — сразу сел, чтобы на меня обратили внимание — показываю ладонь, чтобы все сели», — рассказал старший разведчик Сергей Пятому каналу. Он уточнил, что каждое движение должно быть отточено до мелочей. Также разведчик поведал о тонкостях использования беспилотника, чтобы он остался незамеченным. «Я думаю, метров 400. Можно даже 300 — все зависит от погоды. Если заходить со стороны солнца, я думаю, метров 200 — чтобы не увидели, не обнаружили», — отметил военный. День разведчика в России отмечается 5 ноября. В связи с этим министр обороны РФ Сергей Шойгу обратился к ветеранам разведки и действующим военнослужащим, оценив их мужество.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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