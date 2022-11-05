Российские разведчики раскрыли секреты своей работы в зоне СВО. Видео

Российские разведчики продемонстрировали свою работу в зоне спецоперации

05 ноября 2022 в 10:43 Размер текста - 17 +

Каждое движение должно быть тихим и отточенным до мелочей, рассказал разведчик Сергей (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские разведчики рассказали о секретах успешной работы в зоне СВО. Военные должны уметь бесшумно передвигаться по лесу, беззвучно передавать друг другу информацию и незаметно для врага использовать беспилотники. «Вот я иду, к примеру, заметил что-то подозрительное — сразу сел, чтобы на меня обратили внимание — показываю ладонь, чтобы все сели», — рассказал старший разведчик Сергей Пятому каналу. Он уточнил, что каждое движение должно быть отточено до мелочей. Также разведчик поведал о тонкостях использования беспилотника, чтобы он остался незамеченным. «Я думаю, метров 400. Можно даже 300 — все зависит от погоды. Если заходить со стороны солнца, я думаю, метров 200 — чтобы не увидели, не обнаружили», — отметил военный. День разведчика в России отмечается 5 ноября. В связи с этим министр обороны РФ Сергей Шойгу обратился к ветеранам разведки и действующим военнослужащим, оценив их мужество.

Российские разведчики рассказали о секретах успешной работы в зоне СВО. Военные должны уметь бесшумно передвигаться по лесу, беззвучно передавать друг другу информацию и незаметно для врага использовать беспилотники. «Вот я иду, к примеру, заметил что-то подозрительное — сразу сел, чтобы на меня обратили внимание — показываю ладонь, чтобы все сели», — рассказал старший разведчик Сергей Пятому каналу. Он уточнил, что каждое движение должно быть отточено до мелочей. Также разведчик поведал о тонкостях использования беспилотника, чтобы он остался незамеченным. «Я думаю, метров 400. Можно даже 300 — все зависит от погоды. Если заходить со стороны солнца, я думаю, метров 200 — чтобы не увидели, не обнаружили», — отметил военный. День разведчика в России отмечается 5 ноября. В связи с этим министр обороны РФ Сергей Шойгу обратился к ветеранам разведки и действующим военнослужащим, оценив их мужество.