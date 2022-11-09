Умер заслуженный артист РСФСР, танцор Валентин Захаров

Из жизни ушел заслуженный артист РСФСР, советский и российский танцор Валентин Захаров. Об этом говорится на сайте Кубанского казачьего хора.
«Без малого 40 лет Валентин Захаров блистал артистическим талантом в танцевальных номерах Кубанского казачьего хора. Коллектив Государственного академического Кубанского казачьего хора выражает глубокие соболезнования всей его семье и близким людям», — выражает соболезнования композитор и художественный руководитель коллектива Виктор Захарченко.
Руководитель называл Захарова «звездным солистом». «Из всех ярких творческих личностей коллектива Захаров — ярчайший! Валентин Александрович — уникален, выразителен, обаятелен и самостоятелен. Обычно в танцевальных коллективах не бывает героев или, говоря сегодняшним языком, звезд. А Захаров, по сути, звездный солист. Блистательный и непревзойденный», — отзывался о нем Захарченко. Также Валентин Захаров преподавал искусство танца, заведовал отделом народного танца в школе-интернате для одаренных детей им. В.Г. Захарченко.
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Из жизни ушел заслуженный артист РСФСР, советский и российский танцор Валентин Захаров. Об этом говорится на сайте Кубанского казачьего хора. «Без малого 40 лет Валентин Захаров блистал артистическим талантом в танцевальных номерах Кубанского казачьего хора. Коллектив Государственного академического Кубанского казачьего хора выражает глубокие соболезнования всей его семье и близким людям», — выражает соболезнования композитор и художественный руководитель коллектива Виктор Захарченко. Руководитель называл Захарова «звездным солистом». «Из всех ярких творческих личностей коллектива Захаров — ярчайший! Валентин Александрович — уникален, выразителен, обаятелен и самостоятелен. Обычно в танцевальных коллективах не бывает героев или, говоря сегодняшним языком, звезд. А Захаров, по сути, звездный солист. Блистательный и непревзойденный», — отзывался о нем Захарченко. Также Валентин Захаров преподавал искусство танца, заведовал отделом народного танца в школе-интернате для одаренных детей им. В.Г. Захарченко.