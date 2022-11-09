Умер заслуженный артист РСФСР, танцор Валентин Захаров

09 ноября 2022 в 06:27 Размер текста - 17 +

Валентин Захаров 40 лет выступал в танцевальных номерах Кубанского казачьего хора Фото: Илья Московец © URA.RU Из жизни ушел заслуженный артист РСФСР, советский и российский танцор Валентин Захаров. Об этом говорится на сайте Кубанского казачьего хора. «Без малого 40 лет Валентин Захаров блистал артистическим талантом в танцевальных номерах Кубанского казачьего хора. Коллектив Государственного академического Кубанского казачьего хора выражает глубокие соболезнования всей его семье и близким людям», — выражает соболезнования композитор и художественный руководитель коллектива Виктор Захарченко. Руководитель называл Захарова «звездным солистом». «Из всех ярких творческих личностей коллектива Захаров — ярчайший! Валентин Александрович — уникален, выразителен, обаятелен и самостоятелен. Обычно в танцевальных коллективах не бывает героев или, говоря сегодняшним языком, звезд. А Захаров, по сути, звездный солист. Блистательный и непревзойденный», — отзывался о нем Захарченко. Также Валентин Захаров преподавал искусство танца, заведовал отделом народного танца в школе-интернате для одаренных детей им. В.Г. Захарченко.

Из жизни ушел заслуженный артист РСФСР, советский и российский танцор Валентин Захаров. Об этом говорится на сайте Кубанского казачьего хора. «Без малого 40 лет Валентин Захаров блистал артистическим талантом в танцевальных номерах Кубанского казачьего хора. Коллектив Государственного академического Кубанского казачьего хора выражает глубокие соболезнования всей его семье и близким людям», — выражает соболезнования композитор и художественный руководитель коллектива Виктор Захарченко. Руководитель называл Захарова «звездным солистом». «Из всех ярких творческих личностей коллектива Захаров — ярчайший! Валентин Александрович — уникален, выразителен, обаятелен и самостоятелен. Обычно в танцевальных коллективах не бывает героев или, говоря сегодняшним языком, звезд. А Захаров, по сути, звездный солист. Блистательный и непревзойденный», — отзывался о нем Захарченко. Также Валентин Захаров преподавал искусство танца, заведовал отделом народного танца в школе-интернате для одаренных детей им. В.Г. Захарченко.