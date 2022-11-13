Совет по правам человека обсудит с Путиным помощь россиянам, вернувшимся с СВО

14 ноября 2022 в 05:50 Размер текста - 17 +

СПЧ обсудит с Владимиром Путиным вопрос поддержки россиян, вернувшимся с зоны СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Члены Совета по правам человека (СПЧ) на ежегодной встрече с президентом России Владимиром Путиным намерены обсудить, в том числе вопрос поддержки россиян, вернувшихся с зоны СВО. Итоговый перечень тем члены СПЧ обсудят на президиуме, который пройдет в понедельник 14 ноября. «Помощь семьям мобилизованных и защиту их прав также намерен обсудить на встрече совета с президентом и член СПЧ Кирилл Кабанов», — сообщают «Известия». Кроме того, как пишет газета, правозащитник рассчитывает затронуть вопросы, связанные с миграцией россиян, которые переехали в другие страны. В частности, вопросы женской и социальной повестки намерена поднять заместитель председателя Совета Ирина Киркора. «Она планирует обсудить с главой государства возможности реабилитации людей на новых территориях, в том числе инвалидов боевых действий, а также организации там паллиативной помощи». В России завершилась частичная мобилизация. Президент РФ Владимир Путин поручил строго соблюдать сроки и размеры выплат мобилизованным. Так, они будут получать, как минимум 195 тысяч рублей ежемесячно. В Минобороны РФ заявляли, что в ноябре выплаты начнут производить досрочно с 8 числа.

Члены Совета по правам человека (СПЧ) на ежегодной встрече с президентом России Владимиром Путиным намерены обсудить, в том числе вопрос поддержки россиян, вернувшихся с зоны СВО. Итоговый перечень тем члены СПЧ обсудят на президиуме, который пройдет в понедельник 14 ноября. «Помощь семьям мобилизованных и защиту их прав также намерен обсудить на встрече совета с президентом и член СПЧ Кирилл Кабанов», — сообщают «Известия». Кроме того, как пишет газета, правозащитник рассчитывает затронуть вопросы, связанные с миграцией россиян, которые переехали в другие страны. В частности, вопросы женской и социальной повестки намерена поднять заместитель председателя Совета Ирина Киркора. «Она планирует обсудить с главой государства возможности реабилитации людей на новых территориях, в том числе инвалидов боевых действий, а также организации там паллиативной помощи». В России завершилась частичная мобилизация. Президент РФ Владимир Путин поручил строго соблюдать сроки и размеры выплат мобилизованным. Так, они будут получать, как минимум 195 тысяч рублей ежемесячно. В Минобороны РФ заявляли, что в ноябре выплаты начнут производить досрочно с 8 числа.