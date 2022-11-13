13 ноября 2022

Совет по правам человека обсудит с Путиным помощь россиянам, вернувшимся с СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Путин в Астане. Астана, путин владимир
СПЧ обсудит с Владимиром Путиным вопрос поддержки россиян, вернувшимся с зоны СВО Фото:
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Члены Совета по правам человека (СПЧ) на ежегодной встрече с президентом России Владимиром Путиным намерены обсудить, в том числе вопрос поддержки россиян, вернувшихся с зоны СВО. Итоговый перечень тем члены СПЧ обсудят на президиуме, который пройдет в понедельник 14 ноября.

«Помощь семьям мобилизованных и защиту их прав также намерен обсудить на встрече совета с президентом и член СПЧ Кирилл Кабанов», — сообщают «Известия». Кроме того, как пишет газета, правозащитник рассчитывает затронуть вопросы, связанные с миграцией россиян, которые переехали в другие страны.

В частности, вопросы женской и социальной повестки намерена поднять заместитель председателя Совета Ирина Киркора. «Она планирует обсудить с главой государства возможности реабилитации людей на новых территориях, в том числе инвалидов боевых действий, а также организации там паллиативной помощи».

В России завершилась частичная мобилизация. Президент РФ Владимир Путин поручил строго соблюдать сроки и размеры выплат мобилизованным. Так, они будут получать, как минимум 195 тысяч рублей ежемесячно. В Минобороны РФ заявляли, что в ноябре выплаты начнут производить досрочно с 8 числа.

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Члены Совета по правам человека (СПЧ) на ежегодной встрече с президентом России Владимиром Путиным намерены обсудить, в том числе вопрос поддержки россиян, вернувшихся с зоны СВО. Итоговый перечень тем члены СПЧ обсудят на президиуме, который пройдет в понедельник 14 ноября. «Помощь семьям мобилизованных и защиту их прав также намерен обсудить на встрече совета с президентом и член СПЧ Кирилл Кабанов», — сообщают «Известия». Кроме того, как пишет газета, правозащитник рассчитывает затронуть вопросы, связанные с миграцией россиян, которые переехали в другие страны. В частности, вопросы женской и социальной повестки намерена поднять заместитель председателя Совета Ирина Киркора. «Она планирует обсудить с главой государства возможности реабилитации людей на новых территориях, в том числе инвалидов боевых действий, а также организации там паллиативной помощи». В России завершилась частичная мобилизация. Президент РФ Владимир Путин поручил строго соблюдать сроки и размеры выплат мобилизованным. Так, они будут получать, как минимум 195 тысяч рублей ежемесячно. В Минобороны РФ заявляли, что в ноябре выплаты начнут производить досрочно с 8 числа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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