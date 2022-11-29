Турция предложила расширить ЕС до границ с Россией

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Флаг Евросоюза. Москва, европа, флаг евросоюз
В Турции предложили включить Украину в ЕС Фото:

Евросоюз нужно расширить от Балкан до Грузии, затронув Украину и Молдавию. Такое мнение высказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Европейский Союз (ЕС) не консультировался с Турцией по Украине. Дух единства должен быть восстановлен для обеспечения безопасности в Европе. ЕС должен активизировать процесс расширения от Балкан до Грузии. В этом контексте Турция, Украина и Молдова также должны быть охвачены расширением», — приводит слова Чавушоглу турецкое издание Son Dakika Haberi.

Украина, Молдавия и Грузия являются кандидатами на вступление в Евросоюз. Украине потребуются годы для вступления в ЕС, считает еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели. Канцлер Германии Олаф Шольц также ранее призывал расширить Евросоюз на восток.

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Евросоюз нужно расширить от Балкан до Грузии, затронув Украину и Молдавию. Такое мнение высказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. «Европейский Союз (ЕС) не консультировался с Турцией по Украине. Дух единства должен быть восстановлен для обеспечения безопасности в Европе. ЕС должен активизировать процесс расширения от Балкан до Грузии. В этом контексте Турция, Украина и Молдова также должны быть охвачены расширением», — приводит слова Чавушоглу турецкое издание Son Dakika Haberi. Украина, Молдавия и Грузия являются кандидатами на вступление в Евросоюз. Украине потребуются годы для вступления в ЕС, считает еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели. Канцлер Германии Олаф Шольц также ранее призывал расширить Евросоюз на восток.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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