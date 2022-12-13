Корреспондент URA.RU показал последствия подрыва моста под Мелитополем. Видео

13 декабря 2022 в 13:00 Размер текста - 17 +

Весь транспорт направляют в объезд моста, отметил корреспондент URA.RU Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В результате попытки подрыва моста в пригороде Мелитополя пострадали его центральные опоры. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «В результате попытки подрыва моста пострадали центральные мостовые опоры и просело дорожное полотно», — сообщил корреспондент URA.RU. Он добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы, а весь транспорт направлен по объездным дорогам. О взрывах под Мелитополем, в результате которых пострадал мост, стало известно 12 декабря. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, попытку его подрыва предприняли украинские диверсанты. Председатель Ассоциации перевозчиков пояснил, что мост является локальным, а попытка его подрыва не повлияла на движение транспорта в Крым.

В результате попытки подрыва моста в пригороде Мелитополя пострадали его центральные опоры. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «В результате попытки подрыва моста пострадали центральные мостовые опоры и просело дорожное полотно», — сообщил корреспондент URA.RU. Он добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы, а весь транспорт направлен по объездным дорогам. О взрывах под Мелитополем, в результате которых пострадал мост, стало известно 12 декабря. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, попытку его подрыва предприняли украинские диверсанты. Председатель Ассоциации перевозчиков пояснил, что мост является локальным, а попытка его подрыва не повлияла на движение транспорта в Крым.