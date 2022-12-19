Reuters: единство ЕС в отношении санкций дало сбой

19 декабря 2022 в 11:53 Размер текста - 17 +

В составе ЕС есть страны, которые выступают против масштабных мер против РФ, пишет Reuters Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз (ЕС) сталкивается с большими трудностями при введении санкций против России. Виной тому выступает разница во взглядах на антироссийские санкции внутри европейского сообщества. Об этом сообщает агентство Reuters. «В четверг лидеры ЕС согласились на девятый пакет санкций, но переговоры были ожесточенными: Польша и страны Балтии, соседствующие с Россией, выступали за более жесткие меры, в то время как страны, расположенные дальше на западе, такие как Германия, были более нерешительны», — говорится в материале агентства . Там добавили, что такие страны-члены союза как Бельгия и Греция, а также Венгрия, которые до сих пор сохраняют серьезную зависимость от российских энергоносителей, вовсе выступали против каких-либо масштабных мер. Ранее, 16 декабря, страны Евросоюза официально объявили о вступлении в силу девятого пакета санкций против России. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что введение очередного пакета санкций против России скажутся прежде всего на экономическом и социальном положении стран ЕС, передает RT. В итальянском городе Авиано, который находится рядом с военной базой НАТО, прошла манифестация направленная против антироссийских санкций, сообщает телеканал 360.

Евросоюз (ЕС) сталкивается с большими трудностями при введении санкций против России. Виной тому выступает разница во взглядах на антироссийские санкции внутри европейского сообщества. Об этом сообщает агентство Reuters. «В четверг лидеры ЕС согласились на девятый пакет санкций, но переговоры были ожесточенными: Польша и страны Балтии, соседствующие с Россией, выступали за более жесткие меры, в то время как страны, расположенные дальше на западе, такие как Германия, были более нерешительны», — говорится в материале агентства. Там добавили, что такие страны-члены союза как Бельгия и Греция, а также Венгрия, которые до сих пор сохраняют серьезную зависимость от российских энергоносителей, вовсе выступали против каких-либо масштабных мер. Ранее, 16 декабря, страны Евросоюза официально объявили о вступлении в силу девятого пакета санкций против России. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что введение очередного пакета санкций против России скажутся прежде всего на экономическом и социальном положении стран ЕС, передает RT. В итальянском городе Авиано, который находится рядом с военной базой НАТО, прошла манифестация направленная против антироссийских санкций, сообщает телеканал 360.