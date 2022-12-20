Минюст подал иск о ликвидации старейшей правозащитной организации в России

Минюст подал иск о ликвидации Московской Хельсинкской группы

20 декабря 2022 в 18:33 Размер текста - 17 +

Мосгорсуд рассмотрит иск Минюста о ликвидации Московской Хельсинкской группы Фото: Илья Московец © URA.RU Министерство юстиций РФ подало иск о ликвидации Московской Хельсинкской группы. Информация опубликована на сайте Мосгорсуда. «Истец: ГУ Минюста РФ, ответчик: Московская Хельсинкская Группа Москва. Категория дела: О ликвидации местных общественных объединений», — указано в карточке дела . Правозащитная организация Московской Хельсинкской группы работает с 1989 года и является старейшей правозащитной организации советской и постсоветской России. Председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева скончалась в 2018 году, ей был 91 год.

Министерство юстиций РФ подало иск о ликвидации Московской Хельсинкской группы. Информация опубликована на сайте Мосгорсуда. «Истец: ГУ Минюста РФ, ответчик: Московская Хельсинкская Группа Москва. Категория дела: О ликвидации местных общественных объединений», — указано в карточке дела. Правозащитная организация Московской Хельсинкской группы работает с 1989 года и является старейшей правозащитной организации советской и постсоветской России. Председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева скончалась в 2018 году, ей был 91 год.