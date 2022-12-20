Минюст подал иск о ликвидации старейшей правозащитной организации в России

Минюст подал иск о ликвидации Московской Хельсинкской группы
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Мосгорсуд рассмотрит иск Минюста о ликвидации Московской Хельсинкской группы Фото:

Министерство юстиций РФ подало иск о ликвидации Московской Хельсинкской группы. Информация опубликована на сайте Мосгорсуда.

«Истец: ГУ Минюста РФ, ответчик: Московская Хельсинкская Группа Москва. Категория дела: О ликвидации местных общественных объединений», — указано в карточке дела.

Правозащитная организация Московской Хельсинкской группы работает с 1989 года и является старейшей правозащитной организации советской и постсоветской России. Председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева скончалась в 2018 году, ей был 91 год.

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Министерство юстиций РФ подало иск о ликвидации Московской Хельсинкской группы. Информация опубликована на сайте Мосгорсуда. «Истец: ГУ Минюста РФ, ответчик: Московская Хельсинкская Группа Москва. Категория дела: О ликвидации местных общественных объединений», — указано в карточке дела. Правозащитная организация Московской Хельсинкской группы работает с 1989 года и является старейшей правозащитной организации советской и постсоветской России. Председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева скончалась в 2018 году, ей был 91 год.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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