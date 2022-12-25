В Анталье погиб российский турист

Турист сорвался, когда подошел к краю обрыва
Российский турист случайно упал со скалы в Анталье (Турция) и погиб в результате полученных травм. Об этом сообщает телеканал NTV.
«Российский турист упал со скалы в районе Манавгат в Анталье и погиб. Он внезапно потерял равновесие и упал на каменистую землю с высоты около 35 метров», — передает
Издание отмечает, что турист подошел к обрыву, чтобы сделать фотографию. Сообщается, что туристы приезжали в каньон Кепрюлю и осматривали достопримечательности. После происшествия туда выехали жандармерия и медики.
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