В Анталье погиб российский турист

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Турция 2020. Пермь, море, турция, путешествия, отдых, туризм
Турист сорвался, когда подошел к краю обрыва Фото:

Российский турист случайно упал со скалы в Анталье (Турция) и погиб в результате полученных травм. Об этом сообщает телеканал NTV.

«Российский турист упал со скалы в районе Манавгат в Анталье и погиб. Он внезапно потерял равновесие и упал на каменистую землю с высоты около 35 метров», — передает NTV.

Издание отмечает, что турист подошел к обрыву, чтобы сделать фотографию. Сообщается, что туристы приезжали в каньон Кепрюлю и осматривали достопримечательности. После происшествия туда выехали жандармерия и медики.

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Российский турист случайно упал со скалы в Анталье (Турция) и погиб в результате полученных травм. Об этом сообщает телеканал NTV. «Российский турист упал со скалы в районе Манавгат в Анталье и погиб. Он внезапно потерял равновесие и упал на каменистую землю с высоты около 35 метров», — передает NTV. Издание отмечает, что турист подошел к обрыву, чтобы сделать фотографию. Сообщается, что туристы приезжали в каньон Кепрюлю и осматривали достопримечательности. После происшествия туда выехали жандармерия и медики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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