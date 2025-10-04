В Грузии назвали промежуточные результаты выборов

Правящая в Грузии партия побеждает на выборах по промежуточным результатам
Правящая партия уверено лидирует на грузинских выборах
Правящая партия уверено лидирует на грузинских выборах Фото:

Кандидаты правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» лидируют на муниципальных выборах с результатом более 70% голосов во всех регионах страны, согласно текущим результатам. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге.

«Согласно данным наших избирательных штабов, „Грузинская мечта“ уверенно побеждает на выборах как на уровне мэров, так и собраний во всех муниципалитетах», — заявил премьер-министр. Он уточнил, что во всех муниципалитетах регистрируют высокий уровень поддержки: выше 70%.

Итоги голосования продолжают поступать, однако предварительные сведения демонстрируют значительное преимущество действующей власти по всей стране. Ранее RT писал о начале акций протеста в Грузии. Целью акции сами митингующие называют «мирное свержение» действующей власти. Они не согласны с решением партии остановить евроинтеграцию страны. 

