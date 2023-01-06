Украина отказалась обслуживать самую мощную российскую баллистическую ракету

Украина расторгла соглашение с Россией о продлении срока эксплуатации ракетного комплекса 15П118М («Сатана»). Об этом сообщил представитель украинского правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
«Прекращено действие соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о продлении срока эксплуатации ракетного комплекса 15П118М», — написал Мельничук в своем telegram-канале. Действие соглашения прекращено в связи «с коренным изменением обстоятельств».
Ранее ракетный комплекс «Сатана» находился в эксплуатации только в России, но сервисное обслуживание комплекса проводилось украинским конструкторским бюро «Южное». Соглашение об этом было подписано 21 февраля 2006 года. Ракетный комплекс «Сатана» признан самой мощной из всех межконтинентальных баллистических ракет, передает РЕН ТВ. Она весит 210 тонн и предназначена для поражения всех видов целей, защищенных современными средствами противоракетной обороны, в том числе при многократном ядерном воздействии.
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Украина расторгла соглашение с Россией о продлении срока эксплуатации ракетного комплекса 15П118М («Сатана»). Об этом сообщил представитель украинского правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. «Прекращено действие соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о продлении срока эксплуатации ракетного комплекса 15П118М», — написал Мельничук в своем telegram-канале. Действие соглашения прекращено в связи «с коренным изменением обстоятельств». Ранее ракетный комплекс «Сатана» находился в эксплуатации только в России, но сервисное обслуживание комплекса проводилось украинским конструкторским бюро «Южное». Соглашение об этом было подписано 21 февраля 2006 года. Ракетный комплекс «Сатана» признан самой мощной из всех межконтинентальных баллистических ракет, передает РЕН ТВ. Она весит 210 тонн и предназначена для поражения всех видов целей, защищенных современными средствами противоракетной обороны, в том числе при многократном ядерном воздействии.