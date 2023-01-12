В США раскрыли «план Б» Путина по Украине

Россия заняла выжидательную позицию, потому что уверена, что может получить больше, чем сейчас. Об этом пишет американская газета Newsweek.
«„План Б“ [президента России Владимира] Путина состоит в том, чтобы дождаться, пока украинская сторона выдохнется и пока западная сторона выдохнется, и тогда он сможет отпраздновать относительную победу», — передает издание. Он также отметил, что Россия готова выжидать дольше, чем Украина.
По мнению военного аналитика Николая Петрова, Запад продолжает военную поддержку Украины, несмотря на недовольство политических меньшинств в правительствах стран. Но тлеющее недовольство может перерасти в организованную оппозицию.
Ранее стало известно, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Запад должен нарастить военную поддержку Украины. В то же время, западные чиновники считают, что Украина не сможет вести боевые действия без их поддержки, сообщает RT. Без оружия Запада Украина не сможет рассчитывать на завоевание значительных территорий.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
Россия заняла выжидательную позицию, потому что уверена, что может получить больше, чем сейчас. Об этом пишет американская газета Newsweek. «„План Б“ [президента России Владимира] Путина состоит в том, чтобы дождаться, пока украинская сторона выдохнется и пока западная сторона выдохнется, и тогда он сможет отпраздновать относительную победу», — передает издание. Он также отметил, что Россия готова выжидать дольше, чем Украина. По мнению военного аналитика Николая Петрова, Запад продолжает военную поддержку Украины, несмотря на недовольство политических меньшинств в правительствах стран. Но тлеющее недовольство может перерасти в организованную оппозицию. Ранее стало известно, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Запад должен нарастить военную поддержку Украины. В то же время, западные чиновники считают, что Украина не сможет вести боевые действия без их поддержки, сообщает RT. Без оружия Запада Украина не сможет рассчитывать на завоевание значительных территорий.