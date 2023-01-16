В Кремле назвали ответственных за удар по Днепропетровску

Дмитрий Песков заявил, что ВС РФ не наносят удары по социнфраструктуре Украины
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Ответственность за разрушения жилого дома в Днепропетровске лежит на Украине. Трагедия — результат действия украинских контрракет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
«Российские ВС не наносят ударов по жилым домам или по объектам социнфраструктуры. Удары наносятся по военным целям. Вы видели заключения представителей украинской стороны, где говорится о том, что эта трагедия стала следствием действия контрракет», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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