В Кремле назвали ответственных за удар по Днепропетровску

Песков: ответственность за последствия удара по Днепропетровску лежит на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что ВС РФ не наносят удары по социнфраструктуре Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ответственность за разрушения жилого дома в Днепропетровске лежит на Украине. Трагедия — результат действия украинских контрракет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Российские ВС не наносят ударов по жилым домам или по объектам социнфраструктуры. Удары наносятся по военным целям. Вы видели заключения представителей украинской стороны, где говорится о том, что эта трагедия стала следствием действия контрракет», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ответственность за разрушения жилого дома в Днепропетровске лежит на Украине. Трагедия — результат действия украинских контрракет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Российские ВС не наносят ударов по жилым домам или по объектам социнфраструктуры. Удары наносятся по военным целям. Вы видели заключения представителей украинской стороны, где говорится о том, что эта трагедия стала следствием действия контрракет», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...