В Кремле назвали ответственных за удар по Днепропетровску

Песков: ответственность за последствия удара по Днепропетровску лежит на Украине

16 января 2023 в 14:45 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что ВС РФ не наносят удары по социнфраструктуре Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ответственность за разрушения жилого дома в Днепропетровске лежит на Украине. Трагедия — результат действия украинских контрракет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Российские ВС не наносят ударов по жилым домам или по объектам социнфраструктуры. Удары наносятся по военным целям. Вы видели заключения представителей украинской стороны, где говорится о том, что эта трагедия стала следствием действия контрракет», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Ответственность за разрушения жилого дома в Днепропетровске лежит на Украине. Трагедия — результат действия украинских контрракет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Российские ВС не наносят ударов по жилым домам или по объектам социнфраструктуры. Удары наносятся по военным целям. Вы видели заключения представителей украинской стороны, где говорится о том, что эта трагедия стала следствием действия контрракет», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.