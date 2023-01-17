Первые добровольцы из Сербии начали подготовку к боям в Запорожье

17 января 2023 в 15:20 Размер текста - 17 +

Добровольцы из Сербии примут участие в СВО на стороне России, сообщил доброволец Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Добровольческие отряды из Сербии начали подготовку в Запорожье. Об этом сообщил один из сербских добровольцев с позывным «Дунай». «Мы приехали поддержать русских братьев, так как мы хорошо помним события, которые были в Югославии в 90-е годы. Поэтому мы приехали поддержать русский народ в их справедливой борьбе», — рассказал доброволец в интервью с РИА Новости. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. В ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области прошли референдумы о вхождении в состав России. Большинство высказалось за присоединение. 5 октября Путин подписал указ о вхождении в состав России четырех новых регинов. На данный момент армия России не контролирует всю территорию Запорожской области. Врио губернатора региона Евгений Балицкий заявил, что Россия освободит Запорожскую область весной.

Добровольческие отряды из Сербии начали подготовку в Запорожье. Об этом сообщил один из сербских добровольцев с позывным «Дунай». «Мы приехали поддержать русских братьев, так как мы хорошо помним события, которые были в Югославии в 90-е годы. Поэтому мы приехали поддержать русский народ в их справедливой борьбе», — рассказал доброволец в интервью с РИА Новости. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. В ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области прошли референдумы о вхождении в состав России. Большинство высказалось за присоединение. 5 октября Путин подписал указ о вхождении в состав России четырех новых регинов. На данный момент армия России не контролирует всю территорию Запорожской области. Врио губернатора региона Евгений Балицкий заявил, что Россия освободит Запорожскую область весной.