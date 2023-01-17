Первые добровольцы из Сербии начали подготовку к боям в Запорожье

Добровольческие отряды из Сербии начали подготовку в Запорожье. Об этом сообщил один из сербских добровольцев с позывным «Дунай».
«Мы приехали поддержать русских братьев, так как мы хорошо помним события, которые были в Югославии в 90-е годы. Поэтому мы приехали поддержать русский народ в их справедливой борьбе», — рассказал доброволец в интервью с РИА Новости.
Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. В ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области прошли референдумы о вхождении в состав России. Большинство высказалось за присоединение. 5 октября Путин подписал указ о вхождении в состав России четырех новых регинов. На данный момент армия России не контролирует всю территорию Запорожской области. Врио губернатора региона Евгений Балицкий заявил, что Россия освободит Запорожскую область весной.
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Добровольческие отряды из Сербии начали подготовку в Запорожье. Об этом сообщил один из сербских добровольцев с позывным «Дунай». «Мы приехали поддержать русских братьев, так как мы хорошо помним события, которые были в Югославии в 90-е годы. Поэтому мы приехали поддержать русский народ в их справедливой борьбе», — рассказал доброволец в интервью с РИА Новости. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. В ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области прошли референдумы о вхождении в состав России. Большинство высказалось за присоединение. 5 октября Путин подписал указ о вхождении в состав России четырех новых регинов. На данный момент армия России не контролирует всю территорию Запорожской области. Врио губернатора региона Евгений Балицкий заявил, что Россия освободит Запорожскую область весной.