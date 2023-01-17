Юрист напомнила о введении новых трудовых книжек с 2023 года

Трудовые книжки старого образца не нужно заменять на новые, все бланки, имеющиеся у работодателей, могут использоваться без ограничений. Об этом заявила член Ассоциации юристов России Марина Астаева.
«Они [изменения] коснулись общего объема трудовой книжки и вкладыша, поэтому изменения нельзя назвать существенными», — передает слова Марины Астаевой агентство «Прайм». Трудовые книжки нового образца появились 1 января этого года.
Согласно приказу Министерства труда и социальной защиты России, изменится лишь вид разделов и вкладыша документа. Трудовые книжки нового образца будут действовать до 1 сентября 2027 года.
Ранее URA.RU сообщало, что в России с 1 января 2023 году произошли изменения в финансовой сфере. Увеличился минимальный размер оплаты труда, повысились пенсии, также изменился способ уплаты налогов.
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