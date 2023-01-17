Юрист напомнила о введении новых трудовых книжек с 2023 года

18 января 2023 в 04:31 Размер текста - 17 +

Трудовые книжки старого образцы продолжат действовать Фото: Анна Майорова © URA.RU Трудовые книжки старого образца не нужно заменять на новые, все бланки, имеющиеся у работодателей, могут использоваться без ограничений. Об этом заявила член Ассоциации юристов России Марина Астаева. «Они [изменения] коснулись общего объема трудовой книжки и вкладыша, поэтому изменения нельзя назвать существенными», — передает слова Марины Астаевой агентство «Прайм». Трудовые книжки нового образца появились 1 января этого года. Согласно приказу Министерства труда и социальной защиты России, изменится лишь вид разделов и вкладыша документа. Трудовые книжки нового образца будут действовать до 1 сентября 2027 года. Ранее URA.RU сообщало, что в России с 1 января 2023 году произошли изменения в финансовой сфере. Увеличился минимальный размер оплаты труда, повысились пенсии, также изменился способ уплаты налогов.

Трудовые книжки старого образца не нужно заменять на новые, все бланки, имеющиеся у работодателей, могут использоваться без ограничений. Об этом заявила член Ассоциации юристов России Марина Астаева. «Они [изменения] коснулись общего объема трудовой книжки и вкладыша, поэтому изменения нельзя назвать существенными», — передает слова Марины Астаевой агентство «Прайм». Трудовые книжки нового образца появились 1 января этого года. Согласно приказу Министерства труда и социальной защиты России, изменится лишь вид разделов и вкладыша документа. Трудовые книжки нового образца будут действовать до 1 сентября 2027 года. Ранее URA.RU сообщало, что в России с 1 января 2023 году произошли изменения в финансовой сфере. Увеличился минимальный размер оплаты труда, повысились пенсии, также изменился способ уплаты налогов.